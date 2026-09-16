جلسة في قمة الإعلام العربي تستشرف مستقبل المحتوى الصوتي

دبي في 16 سبتمبر /وام/ ناقشت جلسة "قوة صوت العرب في البودكاست"، التي عُقدت اليوم ضمن قمة الإعلام الإعلام العربي "دبي بودفست 2026"، مستقبل صناعة البودكاست العربي، وقدرة المحتوى الصوتي على إبراز القصص والأفكار العربية والوصول بها إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وشارك في الجلسة مالك مكتبي، مؤسس شبكة مالك مكتبي الإعلامية ومقدم بودكاست "احكي مالك"، ومحمد الزايد، مقدم بودكاست "محفوف"، وإلهام خيرالله، مقدمة بودكاست "نفس"، فيما أدارها البودكاستر حكمت وهبي، وذلك على مسرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".

وسلط المشاركون الضوء على التحولات التي يشهدها المحتوى الصوتي، وأهمية تقديم تجارب عربية أصيلة تستند إلى جودة الإعداد وعمق الحوار، مؤكدين أن نجاح البودكاست لا يُقاس بأعداد المشاهدات والاستماعات فحسب، وإنما بقدرته على بناء الثقة مع الجمهور وصناعة أثر مستدام.

وأكد مالك مكتبي، أهمية صدقية الحوار والاقتراب من التجارب الإنسانية بعمق، بما يمنح المحتوى قيمة تتجاوز الانتشار الرقمي، فيما أشار محمد الزايد، إلى أن تطور صناعة البودكاست يتطلب الاهتمام بجودة الفكرة والإعداد والإنتاج، مع المحافظة على هوية كل تجربة وخصوصيتها.

وتطرقت الجلسة إلى فرص وصول المحتوى العربي إلى الجمهور العالمي، ودور التقنيات الحديثة في تطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، إلى جانب أهمية بناء نماذج مستدامة تدعم صناع المحتوى وتحافظ على جودة الإنتاج واستمراريته.