ذياب بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026





أبوظبي في 16 سبتمبر/وام/ زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظِّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ويستمر حتى 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقام سموّه بجولة في قاعات المعرض وأجنحته الرئيسية، التقى خلالها عدداً من الناشرين والمشاركين، واطَّلع على أحدث الإصدارات، والمشاريع الرقمية، والبرامج المقدَّمة من خلال المعرض.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية المعرض في توفير منصة تجمع الثقافات والأفكار تحت سقف واحد، ودوره في دعم الأجيال الجديدة من القرّاء، إلى جانب تعزيز الحوار وتعميق التفاهم بين الشعوب.

وأشاد سموّه بجهود المنظِّمين في إبراز الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات، مؤكِّداً دور الثقافة والقراءة في بناء الإنسان، وترسيخ التماسك المجتمعي.