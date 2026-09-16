“معجم البلدان”.. ذاكرة الجغرافيا العربية تعود إلى الواجهة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام / يستعيد كتاب “معجم البلدان” لياقوت الحموي حضوره في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ضمن مبادرة “8 مساءً” التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية للمرة الأولى خلال الدورة الـ35 من المعرض، احتفاءً بأحد أبرز المؤلفات الجغرافية في التراث العربي الإسلامي.

ويعرّف الاحتفاء بالكتاب الجمهور بمكانته العلمية ورحلته الممتدة لأكثر من ثمانية قرون، وما يضمه من معلومات جغرافية وتاريخية عن البلدان والمواضع، إلى جانب الأخبار والتراجم والمواد الأدبية والثقافية المرتبطة بها، بما يجعله مرجعاً موسوعياً مهماً لدراسة المكان وتحولاته عبر الزمن.

وتولت إدارة المكتبات بقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إعداد النسخة المحققة من “معجم البلدان”، ضمن مشروعات قسم المخطوطات والبحوث، في مشروع امتد لأكثر من ربع قرن بقيادة الباحث عبد الله السريحي، وأثمر حتى الآن عن صدور ستة مجلدات مكتملة تضم أكثر من 3500 صفحة.

ويأتي تقديم “معجم البلدان” ضمن مبادرة “8 مساءً” في إطار جهود صون التراث العربي الإسلامي وإتاحته للأجيال الجديدة، وإبراز ما تزخر به المؤلفات العربية من معرفة موسوعية لا تزال تمثل مصدراً مهماً للباحثين والقراء حتى اليوم