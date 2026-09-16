"فلاي دبي" تواصل تعزيز جاهزية أسطولها

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، أن الشركة تواصل العمل على تعزيز جاهزية أسطولها وتطوير عملياتها التشغيلية، مشيرا إلى أن وتيرة استلام الطائرات الجديدة ستتسارع خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، لى هامش سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، إن "فلاي دبي" حققت معدلات تشغيل وجاهزية مرتفعة، لافتاً إلى أهمية تكامل منظومة البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطيران بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر والسياحة في دبي.

وأوضح أن الشركة ستتسلم عدداً من الطائرات الجديدة خلال الفترة المقبلة من بينها طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة وجهاتها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على تحديث مقصورات طائراتها وتحسين تجربة المسافرين بما في ذلك تطوير منتجات درجة رجال الأعمال والخدمات المقدمة على متن الطائرات مؤكداً أن عملية تحديث الأسطول وتجربة السفر مستمرة بصورة متواصلة.

وأضاف أن السوق السعودي يمثل سوقاً مهماً بالنسبة للناقلة في ظل المنافسة المتزايدة والنمو المستمر في حركة السفر، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة تقديم خيارات سفر تربط دبي بعدد أكبر من الوجهات والأسواق.

وحول البنية التحتية أوضح الغيث، أن مركز الصيانة التابع للشركة في جبل علي أصبح جزءاً مهماً من منظومة عملياتها، لافتا إلى إمكانية التوسع مستقبلاً في قدرات الصيانة بما يتناسب مع نمو الأسطول.

وأشار إلى أن التوسعات المرتبطة بالبنية التحتية والمطارات الجديدة في دبي ستوفر فرصاً إضافية أمام قطاع الطيران، مؤكداً أن "فلاي دبي" تواصل التخطيط لنموها بما يتماشى مع تطور قطاع الطيران في الإمارة.

وفيما يتعلق بإدارة دورة حياة الطائرات، أوضح الغيث، أن الشركة تعتمد نماذج مختلفة لتمويل الطائرات وأنها تنظر إلى دورة تشغيل الطائرة على مدى سنوات عدة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن الاحتفاظ بها أو بيعها وذلك وفقاً لظروف السوق والعائد الاقتصادي، وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لها خلال دورة حياتها والاستفادة من قيمتها التشغيلية والاقتصادية مع مواصلة تجديد الأسطول وإدخال الطائرات الجديدة بما يدعم النمو المستقبلي للشركة.