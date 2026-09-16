23 ألف طالب في دورة ألعاب مدارس دبي الجديدة

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل الموسم الجديد من منافسات النسخة الأكبر والأكثر تميزاً من "دورة مايديا لألعاب مدارس دبي"، التي ينظمها المجلس في إطار جهوده في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ، لتدشن فصلاً جديداً في مسيرة صناعة الأبطال الرياضيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، وتحدث خلاله عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ود. عبدالرحمن حسن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محمد عبدالله مدير مشاريع المدرسي والجامعي في وزارة الرياضة، وبيبا كلارك مديرة شركة إي إس إم الشريك التشغيلي للحدث.

وتقام الدورة لموسم 2026-2027 بتنظيم وإشراف مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة "إي إس إم" الشريك التشغيلي للحدث، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 23,000 طالب وطالبة يمثلون 210 مدارس، يتنافسون على مدار 93 يوماً في 31 بطولة رياضية مختلفة طوال العام الدراسي.

وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي إن البطولة شهدت نمواً كبيراً على مدى السنوات الخمس الماضية وهي توفر فرصة ذهبية لأندية دبي لاستكشاف الرياضيين الواعدين ومراقبة مستويات أدائهم ودمجهم في الفرق الرسمية للمنافسة على مستويات عليا .

وأوضح أن الدورة تعد ركيزة أساسية ضمن "خطة دبي للرياضة 2033" التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز رياضي عالمي رائد، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية لبرنامج الألعاب المدرسية تتضمن توسعاً كبيراً ليشمل 26 رياضة مختلفة، مع إدخال تخصصات جديدة مثل الجودو والجوجيتسو والرماية والتايكواندو.

وقال الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تضع استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الطالب في قلب المنظومة التعليمية، وتركز على جودة حياته وتنمية مهاراته وقدرته على القيادة والعمل بروح الفريق. وتمثل ألعاب مدارس دبي مساحة مهمة لترجمة هذه التوجهات من خلال بناء شخصية طلبتنا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم صحتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتطويرها".

ومن جانبه أكد محمد عبدالله، أن هذه الدورة تمثل خطوة حاسمة في تعزيز منظومة الرياضة المدرسية بالدولة، ودعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل يتمتع بالصحة، والمهارات الرياضية، والقيم الأصيلة.

وأشار إلى ان «ألعاب دبي المدرسية» تشكل جزءاً جوهرياً من منظومة الألعاب المدرسية في دولة الإمارات تحت إشراف وزارة الرياضة وبتنظيم الاتحاد الرياضي الإماراتي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي؛ مشيراً إلى أن دمج الحدثين يرسم مساراً تنافسياً تصاعدياً ومستداماً يبدأ محلياً ليصل إلى المستوى الوطني، بهدف إعداد أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

ويشهد البرنامج الرياضي للدورة هذا الموسم إضافة خمس رياضات جديدة تشمل: كرة السلة (3x3)، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون، والتزلج الحر على الثلوج، والمصارعة. كما يتضمن الموسم أربع مراحل تأهيلية في رياضات كرة القدم، والشطرنج، وكرة السلة، والكرة الطائرة، مما يضفي بعداً تنافسياً جديداً يمهد الطريق نحو البطولات الرئيسية.