"أبوظبي للكتاب": عدد النسخ المباعة في اليوم الأول يينمو بنسبة 108%

أبوظبي في 16 سبتمبر /وام/ سجل معرض أبوظبي الدولي للكتاب في اليوم الأول من دورته الخامسة والثلاثين، مؤشرات نمو لافتة في المبيعات والإقبال الجماهيري، عكست اتساع أثر المعرض الثقافي والاقتصادي، وقدرته على تحويل المشاركة الدولية الواسعة إلى تفاعل فعلي مع الكتاب وبرامجه المعرفية.

وأظهر التقرير اليومي للمعرض أن قيمة مبيعات الكتب في اليوم الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ارتفعت بواقع 97%، أما عدد الكتب المبيعة، فسجل نمواً بنحو 108% وبذلك لم يقتصر النجاح على زيادة القيمة المالية للمبيعات، بل امتد إلى اتساع قاعدة اقتناء الكتب نفسها، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً برسالة المعرض الثقافية وتشجيع القراءة.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن عدد الزوار في اليوم الأول من المعرض، الذي انطلق في 13 سبتمبر 2026، حقق ارتفاعاً بنسبة 11% عن اليوم نفسه في العام 2025، وترافق ذلك مع قفزة أكبر في النشاط التجاري؛ إذ ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 93% ما يعني أن قيمة الإنفاق داخل المعرض نمت بوتيرة تفوق كثيراً نمو أعداد الزوار.

وتكتسب مؤشرات اليوم الأول أهميتها ضمن الحجم الدولي للدورة الخامسة والثلاثين، التي تقام من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم". وتجمع الدورة نحو 1200 عارض من 95 دولة، إلى جانب أكثر من 1500 فعالية، وهو ما يجعل المعرض منصة تجمع بين سوق النشر والبرامج الثقافية والتعليمية والمهنية.

وتأتي النتائج في وقت تؤكد فيه المؤشرات الدولية استعادة المعارض المتخصصة دورها الاقتصادي والثقافي بوصفها مساحات للتواصل المباشر وبناء الشراكات، وفقاً للاتحاد العالمي لصناعة المعارض.

وتكمن الدلالة الأبرز لليوم الأول في ارتفاع المبيعات بنحو 93%، مقابل ازدياد عدد الزوار بنحو 11% فقط، وهو ما يعني أن النمو لم يكن ناتجاً من ارتفاع الحضور وحده، بل من تضاعف القيمة الاقتصادية المتولدة عن كل زيارة.

ويعزز هذا الأداء توجهات مركز أبوظبي للغة العربية في تطوير المعرض منصةً لصناعة النشر، وليس حدثاً جماهيرياً لعرض الكتب فقط؛ فالبرنامج المهني للدورة يناقش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية وتبادل الحقوق والترجمة وتغير سلوك القراء، بما يربط النشاط التجاري اليومي بالتحولات طويلة المدى في أسواق المحتوى.

كما تعكس الأرقام المعلنة نجاح المعرض في تحقيق معادلة مزدوجة تربط بين توسيع الوصول الجماهيري من جهة، ورفع كفاءة الزيارة وتحويلها إلى اقتناء فعلي للكتاب من جهة أخرى.