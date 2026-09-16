غرفة الفجيرة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع أوغندا

الفجيرة في 16 سبتمبر /وام/ أكد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوغندا، مشيرًا إلى أن إمارة الفجيرة لا تمثل مجرد سوق أمام الشركات الأوغندية، بل تعد بوابة إستراتيجية رئيسية للوصول إلى أسواق منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، سعادة زاكي ونومي كيبدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، والوفد المرافق له بمقر الغرفة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي المتنامي بين الفجيرة وأوغندا، والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود المشتركة من الطرفين، ما أسهم في إقامة شراكات استثمارية نوعية في قطاعات متعددة كالخدمات اللوجستية، والصخور والتعدين، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للمعادن وعدم الاكتفاء باستخراجها.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مضاعفة العمل والجهود المشتركة لإيجاد مبادرات مبتكرة تستهدف تحقيق شراكة اقتصادية مثالية وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الفجيرة وأوغندا.

وكشف اليماحي، عن سعي الغرفة لإنشاء مسار لوجستي متكامل مستقبلاً يسهل تدفق المنتجات الزراعية والقهوة الأوغندية، مقابل وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الأوغندية، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والدعم لإنجاح هذه الشراكات.

وشهد اللقاء استعراضاً للفرص الاستثمارية الجاذبة بين الجانبين، وتسليط الضوء على نمو حجم الاستثمارات الأوغندية المشتركة مع دولة الإمارات لتصل إلى 3 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في معدلات العمالة والاستثمارات.

وبحث الجانبان التعاون في تنظيم "المنتدى الإماراتي الأوغندي" المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، حيث أكدت الغرفة استعدادها للتنسيق المسبق مع الجهات الاقتصادية في الفجيرة لضمان نجاحه.

وسيتناول المنتدى محاور رئيسية تركز على قطاع الزراعة، والسياحة، والعلوم والابتكار، والطاقة، والتعليم.

من جانبه، أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، أهمية الإسراع في إبرام اتفاقية تعاون رسمية بين غرفة الفجيرة والغرفة الأوغندية، لتأطير العمل المشترك، وتقديم التسهيلات لدعم الشركات الأوغندية، وبناء شراكات استثمارية وعلاقات اقتصادية بناءة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.