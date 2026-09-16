منتخبا "الفروسية للترويض" و"السباحة" يشاركان في دورة الألعاب الآسيوية

أبوظبي في 16 سبتمبر /وام/ يشارك 4 فرسان وفارسات مع منتخب الإمارات للترويض بمنافستي الفرق والفردي في النسخة العشرين لدورة الألعاب الآسوية "آيتشي–ناغويا 2026"، خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة علي خلفان الجهوري، مع "لوتس-إس"، ومحمد جاسم السركال، بصحبة "زن ليكودتي"، وبيانكا شوتز، على صهوة "لو غراند آيدن إتش بي"، وناتالي لانكستر، مع "تسلا دي إكس بي".

وستنطلق المنافسات، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر، بينما خضعت الخيول المشاركة إلى فترة حجر صحي لمدة 10 أيام في مدينة آخن الألمانية، ووصلت أمس إلى طوكيو.

ويعود فرسان الإمارات إلى منافسات النسخة الحالية، بعد المشاركة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022، التي أقيمت عام 2023، وإحراز المركز السادس بعد مستويات تنافسية مميزة.

وخاض فرسان الإمارات مراحل إعداد مختلفة في دول أوروبية عدة، من خلال المشاركة في بطولات دولية، بالإضافة إلى الفعاليات المحلية.

من ناحية أخرى يشارك منتخب الإمارات للسباحة في منافسات الدورة ذاتها التي تنطلق يوم 20 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، وذلك بخمسة سباحين.

وتضم بعثة السباحة السباحين عمر الحمادي، وسالم غالب، وحمد الشحي، ومحمد اليماحي، وعبدالله العامري.

ويواصل المنتخب استعداداته للمشاركة الآسيوية، من خلال برنامج فني وبدني يهدف إلى الوصول بالسباحين إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، خصوصاً في ظل قوة البطولة ومشاركة نخبة من أبرز سباحي القارة.