"جي دبليو سي" القطرية توسّع حضورها التشغيلي في الإمارات

دبي في 16 سبتمبر / وام / وسّعت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (مجموعة «جي دبليو سي») إحدى الشركات الإقليمية المتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد عملياتها في دولة الإمارات من خلال تأسيس شركتين جديدتين وإبرام شراكة استراتيجية مع منطقة ميدان الحرة بدبي وتوسيع شبكة خدمات التجارة الإلكترونية سريعة التوصيل إلى جانب تفعيل ثلاثة ممرات تجارية متعددة الأنماط تربط الشركات عبر أسواق رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستند توسع المجموعة في دولة الإمارات إلى ما تتمتع به الدولة من منظومة متقدمة للشحن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة وتسهيلات تعزز كفاءة حركة البضائع وربط الأسواق .وقد شجعت هذه البيئة الداعمة المجموعة على تعزيز استثماراتها وحضورها التشغيلي في دولة الإمارات والاستفادة من إمكاناتها اللوجستية لتطوير حلول متكاملة تخدم العملاء وتدعم حركة التجارة بين دولة الإمارات ومختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

و تربط عمليات مجموعة «جي دبليو سي» في مجمع الصناعات الوطنية الشركات في دولة الإمارات بشبكة المجموعة اللوجستية الأوسع نطاقًا في دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع خدمات التخزين والشحن والتخليص الجمركي والتوزيع والتوصيل للميل الأخير ضمن منصة إقليمية واحدة.

وتواصل مجموعة «جي دبليو سي» أيضًا توسيع حضورها في سوق التجارة الإلكترونية وخدمات التنفيذ السريع للطلبات الذي يشهد نموًا متسارعًا في دولة الإمارات وخلال عام واحد توسعت عمليات المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية سريعة التوصيل من موقع واحد إلى 10 مواقع لتشكّل شبكة تنفيذ أوسع تدعم سرعة تجهيز طلبات العملاء عبر الإنترنت وتوصيلها.

وقال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة «جي دبليو سي» تعكس استثماراتنا في دولة الإمارات التزامًا طويل الأمد ببناء شبكة لوجستية أقوى وأكثر ترابطًا في دول مجلس التعاون الخليجي وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية والقدرات والشراكات الاستراتيجية التي توسّع نطاق الوصول إلى الأسواق وتدعم نمو التجارة في دولة الإمارات والمنطقة.

من جانبه قال ماثيو كيرنز الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي دبليو سي» تمثّل دولة الإمارات محورًا رئيسيًا في نمونا الإقليمي. وما يميز منظومتنا هو قدرتنا على ربط عملائنا بقدراتنا المتكاملة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بدلًا من خدمة كل سوق بمعزل عن الأخرى.

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