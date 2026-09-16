شرطة دبي تنظم معرضاً توعوياً لمكافحة المنشطات في الرياضة

دبي في 16 سبتمبر /وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، معرضاً توعوياً مصاحباً لملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة، تحت شعار "نحمي الرياضة… نحمي المجتمع"، بمشاركة 11 شركة طبية وصحية ورياضية، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وافتتح المعرض العقيد بشر سعيد المهيري، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله طارش العميمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد عادل محمد حسن عبد الله، مدير نادي الضباط، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط.

وأكد العقيد بشر المهيري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالتوعية بمخاطر المنشطات الرياضية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوقائية والمجتمعية، وإيماناً منها بأن حماية المجتمع لا تقتصر على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها، وإنما تبدأ باستباقها من خلال الوعي والمعرفة، وتعزيز قدرة أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب والرياضيين، على اتخاذ القرارات السليمة والابتعاد عن الممارسات والمواد التي قد تعرض صحتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر.

كما أكد حرص شرطة دبي على تعزيز دورها التوعوي في مكافحة المنشطات عبر مبادرات وبرامج تمتد على مدار العام، تشمل ورشاً ومحاضرات توعوية وزيارات ميدانية للمدارس والأندية والصالات الرياضية بالتعاون مع الشركاء والمختصين.

وقال إن هذه الجهود تشمل مبادرة "رياضي واع"، الهادفة إلى تعزيز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية والصحة النفسية والبدنية لدى النشء والرياضيين الشباب، وترسيخ دور الرياضة باعتبارها بيئة إيجابية تسهم في بناء الشخصية المتوازنة واستثمار طاقات الشباب، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين.

وأوضح أن المعرض يستهدف بصورة رئيسية الشباب والرياضيين ولاعبي ولاعبات الأندية والمراكز الرياضية في إمارة دبي، بما يتيح الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع وتقديم برامج ورسائل توعوية تتناسب مع احتياجاتهم