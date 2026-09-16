غرفة الشارقة تبحث تعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار مع زيمبابوي





الشارقة في 16 سبتمبر / وام /بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية زيمبابوي لدى الدولة سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية الواعدة وفي مقدمتها الزراعة والتعدين والسياحة إلى جانب مناقشة آليات تيسير حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للنمو أمام مجتمع الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس،رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقر الغرفة سعادة إسحاق أنانياس مويو سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين.

وناقش اللقاء دعم وتسهيل تدفق حركة التجارة والأعمال بين إمارة الشارقة وجمهورية زيمبابوي والربط بين الوجهتين وتسهيل حركة المستثمرين والمسافرين ورجال الأعمال وتنشيط حركة الشحن الجوي والسياحة بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى جانب بحث فرص التطوير اللوجستي ومشاريع البنية التحتية حيث أشارت الغرفة إلى العديد من الفرص التنموية مثل مشروع إنشاء وتطوير الموانئ الجافة وإمكانية التعاون والاستفادة من خبرات وقدرات شركة "غلفتينر" الرائدة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بما يعزز التجارة الخارجية لزيمبابوي عبر شراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال في الشارقة.

و أشار سعادة عبدالله سلطان العويس إلى مبادرات الغرفة والمقترحات الهادفة إلى توسيع آفاق التبادل التجاري مع مجتمع الأعمال والقطاع الحكومي في زيمبابوي وتسهيل استيراد الموارد والسلع التصديرية التي تتميز بها جمهورية زيمبابوي ولا سيما الأخشاب والزهور والفواكه تمهيدًا لتعريف مجتمع الأعمال والشركات في إمارة الشارقة بها وبحث فرص استيرادها وتوزيعها في الأسواق المحلية والإقليمية لافتا إلى أن غرفة الشارقة تتطلع إلى ترجمة اللقاء إلى مبادرات ملموسة تخدم مجتمعي الأعمال في الشارقة وزيمبابوي وتفتح آفاقًا جديدة أمام شراكات حقيقية في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والتعدين والسياحة.

من جانبه ثمن وفد سفارة زيمبابوي دور غرفة الشارقة في دعم الأعمال وبناء جسور التعاون والشراكات الدولية مشيرًا إلى أن زيارة سفير زيمبابوي للغرفة تشكل خطوة أولى ومهمة نحو ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص في الشارقة انطلاقاً من رغبة زيمبابوي في استقطاب الاستثمارات الإماراتية وتنمية التبادل التجاري في مختلف القطاعات لما تتمتع به زيمبابوي من موارد طبيعية غنية وفرص تنموية جاذبة.

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