"عروض صيف الشارقة 2026" تختتم فعالياتها بعوائد تجاوزت 850 مليون درهم

الشارقة في 16 سبتمبر / وام /اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس، فعاليات "عروض صيف الشارقة 2026" بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة مؤكداً أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة كمركز إقليمي رائد للحراك التجاري والاستثماري بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.

من جهته أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار ثلاثة أشهر متواصلة وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق "عروض الشارقة" مما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.

وشكلت "مدينة شمسة الترفيهية" التي أُقيمت فعالياتها في منطقة "الجادة" بالشارقة إحدى أبرز العلامات الفارقة في عروض هذا الصيف حيث وفرت المدينة في موقعها بيئة إبداعية مفتوحة وفق أعلى معايير الابتكار والسلامة ومنحت الأطفال تجارب حافلة بالمتعة والتعلم من خلال أجنحتها النوعية إلى جانب "ساحة الألعاب الكبرى" المزودة بأحدث تقنيات الواقع المعزز وألعاب المغامرة.

وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية وحديقة مليحة الوطنية وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.

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