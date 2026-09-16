بلدية دبي تطلق دليل تخضير المباني القائمة لتحويلها إلى أكثر استدامة

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أطلقت بلدية دبي، دليل تخضير المباني القائمة في إمارة دبي "Dubai Green Building Guidelines" الذي يستهدف تحويلها إلى مبان أكثر استدامة وكفاءة مع تحقيق فوائد بيئية واقتصادية وتشغيلية متكاملة تدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة وترسّخ مساعي وجهود البلدية لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون أكثر ريادةً وتقدمًا وتنافسيةً عالميًا وتعزيز الاستدامة البيئية والعمرانية بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة مجتمع دبي.

ويهدف الدليل إلى الارتقاء بالمستقبل العمراني والإنشائي وتطوير الأداء التشغيلي للمباني القائمة مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمُلاك والمستثمرين. كما يوفر إطارا عمليا تفصيليا لتحديث وتهيئة المباني القائمة لتصبح أكثر استدامة ويقدم أفضل الممارسات والتوجيهات التطبيقية القابلة للتنفيذ وتحسين كفاءة دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحسين والتأهيل المستدام.

وسيسهم الدليل في رفع معايير كفاءة الموارد؛ وذلك من خلال تحسين وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الطلب على الموارد الطبيعية. إلى جانب تحقيق أثر بيئي مباشر يتمثل في تقليل النفايات الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة والحدّ من الانبعاثات الكربونية ما يعزز الاستدامة البيئية الشاملة على مستوى المبنى والمدينة.

وتوفر المعايير الواردة في الدليل حلولًا هندسية فعّالة لخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المديَين المتوسط والطويل وترقية كفاءة الأنظمة والخدمات داخل المباني إضافةً إلى دعم استدامة دورة حياة المبنى.

وسيرتقي الدليل بجودة البيئة الداخلية بما يعزز راحة وصحة المستخدمين ويرفع مستوى الأداء الوظيفي للمباني المشغولة. فيما سيرفع القيمة الاقتصادية والعمرانية والتشغيلية للمباني مع تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول العقارية ليدعم بذلك تنافسية المباني في السوق العقاري.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن الدليل يدعم مساعي صون البيئة العمرانية وتعزيز كفاءة استخدم الموارد ويوفر إطارًا عمليًا وإرشادات تساعد ملاك ومشغلي المباني القائمة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات وتكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز جودة البيئة الداخلية بما يسهم في رفع كفاءة الأصول العقارية ودعم بناء بيئة عمرانية مستدامة توفر جودة حياة أفضل.

ويسهم الدليل في الارتقاء بمستويات التكامل المؤسسي حيث ينسجم مع منظومة أدلة وإرشادات الاستدامة والمباني الخضراء المعتمدة لدى بلدية دبي ما يدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما يسهل على الاستشاريين والمهندسين ومالكي المباني الوصول إلى الإرشادات المعتمدة وتطبيقها بدقة وسلاسة.