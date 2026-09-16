إعلان تفاصيل ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026





أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من ماراثون سور الصين العظيم وسباق زايد الخيري 2026، في 27 سبتمبر الجاري بمنطقة هواريو.

وقالت إن وفد الدولة المغادر إلى العاصمة الصينية بكين، يضم أكثر من 100 عضو من المسؤولين والممثلين الرسميين، إلى جانب 50 عداءً وعداءة، للمشاركة في الحدث الذي يستقطب نحو 15 ألف مشارك من الصين ومختلف أنحاء العالم، وسيتم تخصيص 50% من عائداته لدعم مستشفى "هواريو".

وذكرت أن الحدث سيقام بالتعاون مع الحكومة الشعبية لمنطقة هواريو، واتحاد ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المنطقة، وبالشراكة مع "سباق زايد الخيري"، وبدعم من سفارة دولة الإمارات، وإرث أبوظبي، ولِعماد، وايدج، ومبادلة، وطيران الإمارات وأدنوك.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، إن مشاركة 50 عداءً وعداءة من الإمارات تُجسّد الالتزام بمواصلة الحضور البارز للحدث دولياً، ورسالته إلى مجتمعات جديدة.

وأضاف أن العدائين والعداءات لا يمثلون الدولة في حدث رياضي فحسب، وإنما يحملون أيضاً قيماً إماراتية راسخة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعلت من العطاء والتراحم وخدمة الإنسان نهجاً يتجاوز الحدود.

ونوه إلى أن العودة إلى بكين للعام الثاني امتداداً للنجاح السابق، وتعكس عمق التعاون مع الشركاء في الصين، كما أن وجود آلاف المشاركين يبرهن على قدرة مثل هذه الفعاليات على بناء جسور جديدة بين المجتمعات، وتحويل المشاركة الرياضية إلى قيمة تتجاوز المنافسة.