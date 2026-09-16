مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم

دبي في 16 سبتمبر /وام/ وقع مركز دبي للأمن الإلكتروني، وجهاز الرقابة المالية، مذكرة تفاهم لعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف التخصصية بما يدعم تطوير منظومات العمل ورفع كفاءتها ويسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع المتغيرات والتحديات ذات الصلة باختصاصاتهما.

وقع المذكرة كلا من سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار مشترك للتعاون والشراكة بين الجانبين والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية المتراكمة لدى كل منهما من خلال تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير إلى جانب تعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة فضلاً عن تبادل الآراء والخبرات المهنية والفنية بشأن القضايا والتحديات المرتبطة بأعمال الرقابة والتدقيق والتعاون في تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في هذا المجال.

وقال سعادة عبدالرحمن الحارب، إن هذه المذكرة تعكس حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي ويرفع كفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.

وأضاف أن فعالية الرقابة لا تقوم فقط على كفاءة الأدوات والمنهجيات بل كذلك على تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والاستفادة من القدرات المتخصصة بين الجهات الحكومية.

من جانبه قال سعادة يوسف حمد الشيباني، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من حرص مركز دبي للأمن الإلكتروني على ترسيخ نهج حكومي يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية ويعزز حماية الأنظمة والبيانات وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة، لافتا إلى أن التعاون مع جهاز الرقابة المالية يتيح توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أمانا وموثوقية.

وأضاف أن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر التخصصات والعمل بروح الفريق الواحد. وأن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حلول عملية واستباقية تسهم في حماية المكتسبات الرقمية للإمارة وتدعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.