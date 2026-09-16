"الفجيرة للموارد الطبيعية" تحصد ذهبيتين في الابتكار والاستدامة ضمن جوائز "ستيفي 2026"

الفجيرة في 16 سبتمبر /وام/ فازت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بجائزتين ذهبيتين ضمن جوائز "ستيفي 2026"، هما جائزة أكثر برنامج مؤسسي ابتكاراً في الاستدامة عن مشروع "تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حجر – مشروع الحصاة"، الذي يقدم نموذجاً مبتكراً في توظيف الحلول المستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة في قطاع الموارد الطبيعية، وجائزة "أكثر قائد ابتكاراً في مجال الاستدامة للعام" التي نالتها المهندسة سامية سالم السريدي، مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين، تقديراً لدورها في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية وتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات الجيولوجيا والتعدين.

ويعكس هذا الفوز جهود مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تبني الابتكار والاستدامة ضمن مشاريعها ومبادراتها، وتطوير حلول نوعية تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي والتنمية المستدامة.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسة من القيادة الرشيدة، وفي إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضاف أن الفوز بجائزتين ذهبيتين يمثل دافعاً لمواصلة تطوير المشاريع المبتكرة والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني حلول مستدامة تدعم تنافسية قطاع التعدين والموارد الطبيعية، وتعزز مكانة الفجيرة في مجالات الابتكار والاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.