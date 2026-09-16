"سياحة وثقافة وإعلام عجمان" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية الإعلام السياحي

عجمان في 16 سبتمبر /وام/ وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في حكومة عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العربي، بهدف تنظيم التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الإعلام السياحي والثقافي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الدائرة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الوطنية ذات الصلة بالقطاع السياحي والإعلامي، وتوجهها نحو تعزيز التكامل مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية ذات النفع العام، بما يسهم في إبراز مقومات الإمارة السياحية والثقافية وإرثها التراثي والتاريخي، وتوسيع دائرة التغطية الإعلامية لفعالياتها ومبادراتها على المستويين المحلي والدولي، ويعزز توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي لبناء منظومة إعلامية وسياحية متكاملة تخدم رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة إن هذه المذكرة تعكس التزام "سياحة وثقافة وإعلام عجمان" ببناء شراكات مؤسسية نوعية تُترجم رؤيتها في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحية وثقافية متميزة على الخارطة العالمية.

وأضاف ان التعاون مع الجمعية يفتح آفاقاً واعدة لتوظيف الإعلام المتخصص كأداة فاعلة في إبراز مقومات الإمارة وإرثها التراثي والتاريخي، بما يعزز جهود دعم القطاع السياحي الوطني.

من جانبه، قال حسين المناعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، إن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة على طريق تفعيل دور الإعلام السياحي المتخصص في إبراز مقومات دولة الإمارات السياحية والثقافية أمام العالم.

وأعرب عن تطلع الجمعية من خلال التعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام إلى تعزيز حضور الإعلام السياحي المتخصص، وبناء جسور تواصل مهنية تخدم منتسبي الجمعية والقطاع ككل، بما ينسجم مع رسالتها في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين إعداد وتنفيذ مبادرات ومحتوى إعلامي مشترك يُبرز مقومات الإمارة السياحية والثقافية وإرثها التراثي والتاريخي، إلى جانب المشاركة في مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية ذات الصلة بالقطاعين السياحي والإعلامي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تهدف إلى تطوير كفاءات الكوادر الإعلامية العاملة في مجال الإعلام السياحي، وتبادل المحتوى والمواد الإعلامية والترويجية بين الطرفين.