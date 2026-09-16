عبدالله بن زايد يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام /استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء الشراكة الإماراتية الأمريكية في القارة الأفريقية، والحرص المتبادل على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في دولها.

كما استعرض سموه وسعادة مسعد بولس التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطرقا إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم مسارات التنمية في المجتمعات.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.