فريق الإمارات الاغاثي يناقش خطط التعافي مع مسؤولي الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في النيبال





كاتماندو في16 سبتمبر/وام/ناقش فريق الإمارات الإغاثي مع الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في النيبال ضمن الجهود المتواصلة لبحث البدء العاجل في خطة التعافي وإعادة الإعمار، وتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعم المناطق المتضررة.

جاء ذلك في اجتماع في مقر الهيئة بحضور الدكتور دارام راج أوبريتي، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال والدكتور أحمد المنصوري قائد فريق الإمارات الإغاثي .

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإنسانية، واحتياجات المجتمعات في المناطق المتضررة، وآليات الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، بما يسهم في إعادة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بهدف استعادة حياتهم بصورة تدريجية.

واثنى الدكتور دارام راج أوبريتي، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال على الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في سرعة الاستجابة وتقديم الدعم الاغاثي والإنساني للمتضررين.

و يأتي الاجتماع ضمن التنسيق المتواصل بين فريق الإمارات الإغاثي والجهات النيبالية المختصة، بهدف وضع تصور واضح للمرحلة المقبلة، وتحديد المشاريع الأكثر إلحاحًا وفقًا للاحتياجات الميدانية ، بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه النيبال.