"الإيسيسكو" ومركز باحثي الإمارات يطلقان المجلة الدولية للدراسات الإسلامية والثقافية

أبوظبي في 16 سبتمبر /وام/ وقّع المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، مذكرة تفاهم على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي المحكّم وتبادل الخبرات والمعارف ودعم الباحثين، لا سيما الشباب منهم.

وقّع المذكرة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة، والدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات وعضو مجلس الأمناء.

وأعلن الجانبان خلال المناسبة إطلاق "المجلة الدولية للدراسات الإسلامية والثقافية"، كأولى ثمار الشراكة بينهما؛ حيث ستصدر باسم "الإيسيسكو" وتحت إشرافها العلمي، فيما يتولى مركز باحثي الإمارات تأسيسها وإدارتها التحريرية والتقنية وفهرستها دولياً.

وتصدر المجلة العلمية المحكّمة مرتين سنوياً، على أن يصدر عددها الأول في نوفمبر المقبل، وتُعنى بنشر البحوث الأصيلة في مجالات الدراسات الإسلامية، والفكر الإسلامي، والفقه، والتاريخ والحضارة، والاقتصاد الإسلامي والحوار الحضاري، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأكد سالم عمر سالم، أن إطلاق المجلة يمثل خطوة مهمة في دعم البحث العلمي وإيجاد منصة أكاديمية متخصصة تسهم في نشر المعرفة وتعزيز حضور الدراسات الإسلامية والثقافية في الأوساط الأكاديمية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس حرص "الإيسيسكو" على توسيع التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات العلمية، ودعم الباحثين وإتاحة المجال أمامهم لنشر الدراسات المتخصصة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، معرباً عن تطلعه إلى أن تستقطب المجلة الباحثين والخبراء من الدول المختلفة وتسهم في تعزيز الحوار العلمي والتبادل المعرفي.

من جانبه، أكد الدكتور فراس حبّال، أن إطلاق المجلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والحوار ودعم البحث العلمي، مشيراً إلى أن المركز سيضع خبراته في النشر الأكاديمي والفهرسة الدولية في خدمة المجلة.