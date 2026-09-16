تجارب شعرية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي في 16 سبتمبر / وام/نظم مجلس "ليالي الشعر"، أحد أبرز برامج الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية ، جلسة حوارية وفنية بعنوان"قصائد وموسيقى من ثقافات العالم"، جمعت تجارب شعرية عابرة للحدود بمشاركة الشاعر المصري أحمدالشهاوي، والشاعرة التركية ألتشين سيغفي شوتشين، والشاعر الهندي محمد مشرف، وصاحبتها حوارية موسيقية أحياها العازفون: يامن الأعور على العود، وبسام الطرابلسي على الناي، وسراج بالايل على آلة السيتار.

واستهلّ الشاعر أحمد الشهاوي حديثه في الأمسية بتناول أهمية الشعر، موضحاً أنه يمثل حياة متكاملة للمبدع، ويضيف أبعاداً جمالية لسيرته الذاتية المترسخة داخل النص وفي علاقته بالمتلقي.

ومن جهته، قال الشاعر الهندي محمد مشرف إن الذي يكتب الشعر باللغة العربية الفصحى كأنه إختار "وطناً ثانياً" يستوجب التعايش معه واكتشاف أسراره ودلالاته العميقة.

وأوضحت الشاعرة التركية ألتشين سيغفي شوتشين أن الشعر يعين المبدع على رصد التحولات التقنية والمعقدة، واستشراف القادم من منظور إنساني .

وتخلل الأمسية إلقاء الشعراء المشاركين مختارات من قصائدهم

وام / خا