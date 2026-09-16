منتخبنا لكرة القدم المصغرة يهزم أوزبكستان ويتأهل إلى مونديال 2027





جاكرتا في 16 سبتمبر/وام /تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة إلى نهائيات كأس العالم 2027، بعد فوزه اليوم على نظيره الأوزبكي 4-2 في الجولة الرابعة والأخيرة من مباريات المجوعة الثانية، ضمن بطولة أمم آسيا المقامة حاليا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 9 نقاط، كما نجح ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة آسيا بالمركز الثاني خلف المنتخب الأوزبكي بأفضلية الأهداف.

وتقام مباراتا نصف النهائي للمتأهلين الأربعة إلى المونديال غدا، ويلتقي منتخبنا نظيره التايلاندي، بينما يواجه المنتخب الإندونيسي نظيره الأوزبكي.

وأكد سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، أن التأهل إلى مونديال 2027، ونصف نهائي كأس أمم آسيا بجاكرتا، خطوة نوعية تؤكد تطور مستوى منتخبنا الوطني، مشيدا بالجهود الكبيرة للاعبين والجهازين الفني والإداري في جميع مراحل البطولة، وتجاوز التحديات في المجموعة الثانية والتأهل بجدارة.

وتوجه العاجل بالشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة على دعم جهود تطوير اللعبة في الدولة، ومشاركة المنتخب في البطولة، وقال إن المرحلة المقبلة مهمة لتعزيز منظومة العمل، وتنظيم البطولات المحلية، والمشاركات العربية والإقليمية والدولية، وتبني برامج تسهم في نشر اللعبة على نطاق واسع في الإمارات، والتعاون مع المجالس الرياضية.