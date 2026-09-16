كشف الستار عن جناح "نورتم الشارقة" في سوق السفر العربي 2026

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن التصميم الجديد لجناح "نورتم الشارقة – Visit Sharjah" الجديد خلال مشاركتها الـ29 في معرض سوق السفر العربي 2026 المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يشارك تحت مظلة إمارة الشارقة ما مجموعه 36 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شهده سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعدد من رؤساء الجهات والمتحدثين الرسميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة.

وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على التجارب الافتراضية والرقمية التي يحتضنها التصميم الجديد لجناح إمارة الشارقة هذا العام والتي توظف أحدث التقنيات التفاعلية لتقديم تجربة غامرة تستعرض تنوع المقومات والوجهات السياحية في الإمارة عبر مناطقها الثلاث مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ويضم الجناح تجربة رقمية غامرة بزاوية 360 درجة تجمع بين العروض المرئية الرقمية والصوت المحيطي وتقنيات الإضاءة التفاعلية إلى جانب شاشات رقمية ومساحات مخصصة لسرد القصص السياحية بصرياً بما يتيح للزوار استكشاف أبرز الوجهات والتجارب والفعاليات في الإمارة ضمن تجربة تفاعلية متكاملة.

ويقدم جناح "نوّرتم الشارقة" مفهوماً جديداً للمشاركة في المعارض السياحية الدولية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة وسرد القصص بصرياً بما يتيح للزوار والشركاء التعرف إلى المشهد السياحي المتنوع في الإمارة.

ويأخذ الجناح زواره في رحلة تبدأ بالمشهد الثقافي والفني والتراثي لمدينة الشارقة، مروراً بالمغامرات الصحراوية والمواقع الأثرية في المنطقة الوسطى وصولاً إلى الشواطئ والجبال والتجارب البحرية والمحميات الطبيعية في الساحل الشرقي كما يوفر منصة موحدة تجمع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وتتيح لها التواصل مع الشركاء والجهات المعنية من مختلف الأسواق.

وأعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال المؤتمر الصحفي عن شراكة مع "مجموعة كلمات" لإطلاق أدلة زوار جديدة تتضمن محتوى سياحي منتقى وسهل الاستخدام يساعد الزوار على اكتشاف وجهات الإمارة وثقافتها وتراثها وتجاربها السياحية بما يعزز تجربة الزائر ويدعم وصول قصة إمارة الشارقة إلى الجمهور الإقليمي والدولي من خلال محتوى سياحي نوعي.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع: "تنطلق مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي من رؤية إستراتيجية واضحة لتعزيز تنافسية الشارقة وترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية عبر بناء شراكات نوعية مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع وتوظيف ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وثقافية وتراثية وطبيعية متكاملة في بناء عرض سياحي تنافسي".

وأشار إلى ان جناح "نوّرتم الشارقة" بحلته الجديدة يجسد تحولاً في أسلوب تقديم الإمارة وتجاربها نحو نموذج أكثر تفاعلاً وابتكاراً فيما ترسخ الشراكة مع "مجموعة كلمات" المحتوى النوعي بوصفه أداة إستراتيجية لإثراء رحلة الزائر وتعميق معرفته بالوجهة وتمكينه من استكشاف ما تزخر به الشارقة من تجارب متنوعة.

وأضاف: "نمضي في بناء منظومة سياحية متكاملة ومستدامة ترتكز على أصالة الهوية الثقافية وجودة التجربة وتنوع المنتج السياحي وسهولة الوصول إلى الوجهات في مختلف مناطق الإمارة وتشكل مشاركتنا في هذا الحدث العالمي منصة إستراتيجية لتوطيد التعاون مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة وتوسيع حضور الشارقة في الأسواق ذات الأولوية وترجمة الاهتمام المتنامي بالإمارة إلى زيارات متكررة وإقامات أطول وتجارب أعلى قيمة بما يدعم النمو المستدام للقطاع ويعزز مكانة الشارقة وجهةً عالمية للعائلات ومحبي الثقافة والطبيعة والمغامرة.

وسلط المؤتمر الضوء على الشراكات الإستراتيجية الداعمة لتطوير قطاع الفندقة والإقامة والضيافة في الإمارة والتعاون مع كبريات المؤسسات والمطورين العقاريين في الدولة بما يسهم في تطوير مشاريع ضيافة نوعية، وتوسيع وتنويع خيارات الإقامة الفندقية واستقطاب علامات وخبرات رائدة إلى السوق السياحي في إمارة الشارقة بما يعزز جاهزية الإمارة لمواكبة النمو المستقبلي في الطلب السياحي ويدعم تطور منظومتها السياحية على المدى الطويل.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الصحفي هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للمتاحف وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ونادي الشارقة للسيارات القديمة وشركة أرادَ للتطوير العقاري - أبرز المستجدات والمشاريع والمبادرات ضمن مجالات عملهم ودورها في إثراء وتنوع التجربة السياحية في الإمارة.

وتسلط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والجهات المشاركة خلال المعرض الضوء على أحدث مشاريع الوجهات والتطورات السياحية في مختلف أنحاء الإمارة بما يعكس تنوع عروضها وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف فئات الزوار.