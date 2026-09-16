دبي تتصدر في التكنولوجيا المالية وفق مؤشر المراكز المالية العالمية

دبي في 16 سبتمبر /وام/ عززت دبي مكانتها في صدارة المراكز المالية العالمية، بعدما حلت في المركز الأول عالميا في مجال التكنولوجيا المالية، وفق تصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية "GFCI"، في إنجاز يعكس تطور منظومتها المالية وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميا.

وحافظت دبي على مكانتها باعتبارها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، فيما واصلت مبادرات مركز دبي المالي العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار دعم تنافسية الإمارة وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع المالي.

وتقدمت دبي إلى المركز الثاني عالميا في مجال الخدمات المهنية، إلى جانب تصدرها عالميا في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي.

كما ارتقت الإمارة إلى المركز السادس عالميا في تصنيف السمعة، في مؤشر على ثقة مجتمع الأعمال والقطاع المالي الدولي في منظومتها المالية، فيما حافظت على صدارتها العالمية في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو التصنيف الذي تتصدره على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.

وعززت دبي كذلك موقعها في المركز الأول كمدينة مالية يتوقع خبراء القطاع أن تزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية إلى دورها في المشهد المالي الدولي.

وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة "زد/ين" (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39 ألفا و531 تقييما لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن شاركوا في الاستبيان الإلكتروني للمؤشر.

وجمع المؤشر هذه التقييمات مع 143 عاملا أساسيا لقياس تنافسية المراكز المالية العالمية وتحديد مواقعها في عدد من المجالات والقطاعات المتخصصة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية تعزز مكانة دبي مركزا ماليا عالميا رائدا، وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي لعب دورا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام.

وأكد أنمركز دبي المالي العالمي سيواصل، في ظل استمرار دبي في تعزيز مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، جهوده لدعم طموحات الإمارة وترسيخ موقعها بين أكثر المراكز المالية تأثيرا في العالم.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قوة المركز ونطاق عمله الواسع يسهمان في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وهو ما تعكسه تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية من أنحاء العالم.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والتأمين والتكنولوجيا المالية، يوفر منصة متكاملة للابتكار والنمو والتعاون.

وأشار إلى أن هذا العمق والتنوع يتيحان للمركز مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي.