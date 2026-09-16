ايدج وهانوا توسعان شراكتهما الاستراتيجية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي المتكامل

أبوظبي في 16 سبتمبر /وام/ أعلنت مجموعة ايدج وهانوا عن توسيع نطاق تعاونهما الاستراتيجي لتطوير منظومة متكاملة للدفاع الجوي. ووقعت الشركتان ورقة شروط في المقر الرئيسي لمجموعة ايدج بأبوظبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وترسم ورقة الشروط ملامح التعاون المستقبلي المرتبط بمتطلبات منظومة الدفاع الجوي المتكامل لدولة الإمارات، وتشمل نظام الصواريخ أرض-جو بعيد المدى الكوري الجنوبي (L-SAM)، وقدرات إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو متوسطة المدى (M-SAM)، ونظام راجمات الصواريخ المتعددة تشونمو (MRLS).

ويشكل التوقيع خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين ايدج وهانوا، تتجاوز التعاون في أنظمة الأسلحة الفردية لتشمل تطوير القدرات الدفاعية والصناعية، بما يعزز قدرات الدفاع الجوي لدولة الإمارات ويسهم في تنمية قاعدتها الصناعية الدفاعية المحلية.

وقال يانغ كي وون، الرئيس التنفيذي لشركة هانوا سيستمز: "يسعدنا أن نخطو هذه الخطوة المهمة نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع ايدج. فمن خلال توحيد تقنياتنا وقدراتنا وخبراتنا الصناعية، نسعى إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون."

وستواصل الشركتان العمل على تحديد نطاق التعاون وهيكليته. ورهنا بالموافقات الحكومية اللازمة والإجراءات المعمول بها، ستبحثان إمكانية تأسيس مشروع مشترك في دولة الإمارات، إلى جانب وضع ترتيبات تفصيلية للإنتاج المحلي وإدارة العمليات التجارية.

كما سيشمل التعاون المحتمل نقل وتطوير التكنولوجيا، والتوطين على مراحل، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يدعم توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات وبناء صناعة دفاعية محلية مستدامة.

من جانبه، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من اقتناء أنظمة أسلحة منفردة، إذ يركز على تعزيز قدرات دولة الإمارات السيادية في مجال الدفاع الجوي وتطوير قاعدتها الصناعية المحلية. وستعمل ايدج بالتعاون مع هانوا على بناء إطار مستدام للتعاون الصناعي."