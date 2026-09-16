سلوفاكيا تراهن على تنوع تجاربها السياحية لاستقطاب الزوار الخليجيين

دبي في 16 سبتمبر /وام/ تشارك سلوفاكيا في معرض سوق السفر العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بغرض استقطاب المزيد من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي مستفيدة من تنامي الاهتمام الإقليمي بسياحة المنتجعات الصحية والاستشفائية.

وتسلط سلوفاكيا الضوء على مجموعة من المقومات التي تتمتع بها بما في ذلك الينابيع المعدنية والاستشفائية والمنتجعات العلاجية إلى جانب السياحة الطبيعية والرياضية باعتبارها مجالات واعدة لتعزيز حضورها في سوق السياحة الخليجية.

وقالت لوريتا بينكي، رئيسة مكتب التمثيل السياحي السلوفاكي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مشاركة بلادها في معرض سوق السفر العربي تتيح لها فرصة مهمة للتعرف بصورة أعمق على اهتمامات وتفضيلات المُسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على ما تزخر به سلوفاكيا من تجارب وخيارات سياحية متنوّعة.

وقالت إن هذه ليست المشاركة الأولى لبلادها في معرض سوق السفر العربي بدبي الذي يعتبر معرضا مُتميّزا يُتيح التواصل بصورة أقرب مع المجتمع الإماراتي وفهم تطلّعات المسافرين وما يبحثون عنه عند اختيار وجهاتهم السياحية.

وتشارك أربع شركات سلوفاكية في نسخة هذا العام من المعرض، تستعرض مجموعة متنوّعة من تجاربها ومنتجاتها السياحية. وتأتي الموارد المائية الغنية ولا سيما الينابيع المعدنية والاستشفائية في مُقدّمة المقوّمات التي تُميّز سلوفاكيا وتُشكّل أساساً لتقاليد عريقة في مجال المنتجعات الصحية والسياحة العلاجية.

وأضافت بينكي، أن سلوفاكيا تمتلك ثروة حقيقية تتمثل في مواردها المائية؛ إذ تزخر البلاد بمخزون مائي وفير يضمّ ينابيع المياه الطبيعية والمعدنية والاستشفائية إلى جانب عدد كبير من المنتجعات الصحية التي تستقطب الزوار الباحثين عن الاسترخاء والعافية.

وأشارت بينكي، إلى أن الزوار القادمين من دولة الإمارات يتوجّهون إلى سلوفاكيا للاستفادة من مرافق العافية والمنتجعات الصحية فيما يحرص بعض السياح الباحثين عن العلاج على تكرار زيارتهم إلى البلاد سنوياً.

وأوضحت أن التعرّف على احتياجات المسافرين الخليجيين وفهم تطلّعاتهم سيكون محوراً مُهمّاً في الجهود الرامية إلى تعزيز حضور سلوفاكيا في هذا السوق وتوسيع قاعدة زواره.