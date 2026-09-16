تعاون بين "المنظمة العربية لدعم المواهب" و"الاتحاد العربي للسياحة الرياضية"

دبي في 16 سبتمبر /وام/ وقع كل من "المنظمة العربية لدعم المواهب" و"الاتحاد العربي للسياحة الرياضية" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة الرياضية في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات العربية الهادفة إلى الربط بين الرياضة والسياحة والاقتصاد والاستثمار ودعم المواهب.

ووقّع المذكرة، في مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، كل من الدكتور المهندس خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمثقفين العرب رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وكامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية رئيس جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر والرئيس السابق للنادي المصري البورسعيدي بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا.

ويأتي توقيع المذكرة في ختام فعاليات الملتقى الثاني للسياحة الرياضية الذي استضافته جمعية الصحفيين بهدف تطوير السياحة الرياضية العربية، والتعامل معها باعتبارها صناعة اقتصادية وسياحية واستثمارية متكاملة والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدول العربية لاستقطاب البطولات والفعاليات والاستثمارات بالتوازي مع اكتشاف ودعم المواهب والشباب العربي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم الفعاليات والملتقيات الرياضية والسياحية ودعم واكتشاف المواهب العربية وتبادل الخبرات وتطوير البرامج والمشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الإعلامي وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة الرياضية.