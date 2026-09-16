رئيس هيئة قناة السويس يعلن استئناف خط ملاحي صيني عالمي عبوره بالقناة

القاهرة في 16 سبتمبر / وام / أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم استئناف الخط الملاحي الصيني العالمي “كوسكو” (COSCO) عبوره بالقناة في اتجاه الجنوب للمرة الأولى منذ توترات البحر الأحمر وباب المندب، في مؤشر على عودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى القناة.

وقال ربيع إن القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة “أو أو سي إل بورتوجال” التابعة للخط الملاحي الصيني العالمي، في رحلتها من بلجيكا إلى الصين، مؤكدا استعادة عدد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط العالمية الكبرى العاملة على طريق التجارة بين أوروبا وآسيا.

وأوضح أن إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة للقناة ارتفع إلى نحو 72.1 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 46.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة بلغت 54.2%.

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