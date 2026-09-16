الجامعة العربية تدعو لتمكين المحققين الدوليين من دخول غزة

القاهرة في 16 سبتمبر /وام/ دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إلى تمكين المحققين الدوليين من الوصول الآمن وغير المقيد إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لجمع وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في الوقائع التي قد تشكل انتهاكات جسيمة.

ورحبت الأمانة العامة في بيان لها اليوم بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى القطاع، في أعقاب استمرار انتشال مئات الجثامين والرفات البشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة، مؤكدة أن الحفاظ على الأدلة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة تمكين الجهات المختصة من توثيق المواقع وتحديد هوية الضحايا وحفظ السجلات والعينات البيولوجية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الجهات الفلسطينية المختصة ومساعدتها في أعمال البحث وانتشال الجثامين والرفات، وتوفير المعدات والآليات اللازمة للوصول إلى المواقع المتضررة.

وام/قر/زي