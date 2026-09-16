226 مليون درهم صفقات معرض عجمان العقاري في يومه الثالث

عجمان في 16 سبتمبر /وام/ سجل معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026" 344 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 226 مليون درهم، وسط إقبال واسع من الزوار الذين بلغ عددهم 6936 زائراً، حيث واصل المعرض فعالياته في يومه الثالث بقاعة الإمارات للضيافة.

وتعكس هذه الأرقام الفرص والصفقات الواعدة التي شهدها ثالث أيام المعرض، كما تؤكد استمرار الزخم نحو مستقبل عقاري آمن في عجمان، وبيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة.

وشهد المعرض في يومه الثالث، تكريم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، للفائزين بجوائز برنامج التصنيف العقاري، وذلك خلال حفل الإعلان عن نتائج الدورة السادسة من البرنامج الذي أقامته الدائرة على هامش فعاليات المعرض، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن برنامج التصنيف العقاري يدعم جهود الدائرة للنهوض بالقطاع العقاري من خلال الارتقاء بأداء شركات التطوير والمكاتب العقارية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المجمعات السكنية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان مدينة عصرية توفر سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وأشاد بالأداء المتميز للفائزين بجوائز برنامج التصنيف العقاري، وحرصهم على مواكبة وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها سوق عجمان العقارية، من خلال تبني أساليب عمل مبتكرة وتقديم خدمات متكاملة تليق بسمعة ومكانة عجمان، وتتواءم مع متطلبات المستقبل وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما تضمن برنامج اليوم الثالث من المعرض مسابقات تفاعلية متنوعة ضمن الفعاليات المسائية، وتوزيع جوائز قيِّمة على المشاركين، فيما تتواصل أعمال معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بمشاركة عدد من أبرز شركات التطوير العقاري، وحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

ووجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بتمديد المعرض ليومٍ إضافي نظرا للاقبال الكبير ، ليستمر حتى يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.