اقتصاد دبي تطلق دورتين لتعزيز الاستدامة في قطاع الضيافة

دبي في 16 سبتمبر/ وام/ أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دورتين تدريبيتين جديدتين متخصصتين في الاستدامة، بعنوان “تدابير الاستدامة الـ27” و”دبي للسياحة المستدامة”، بهدف تعزيز قدرات العاملين في قطاعي السياحة والضيافة وترسيخ الممارسات المسؤولة ضمن العمليات التشغيلية.

وأعلنت الدائرة عن الدورتين بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي 2026، فيما تتولى كلية دبي للسياحة تقديمهما عبر منصة “نهج دبي”، ضمن مبادرات “دبي للسياحة المستدامة”، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

ويرفع إطار “تدابير الاستدامة الـ27” عدد المعايير الإلزامية المطبقة على الفنادق من 19 إلى 27 معيارا، موسعا نطاق الأداء البيئي والاجتماعي، على أن يجري تقييم الفنادق وفق المعايير الجديدة ضمن الدورات المقبلة من جائزة “ختم دبي للسياحة المستدامة”.

وتوفر الدورة إرشادات عملية لتطبيق المتطلبات في مجالات كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتوريد المسؤول ومشاركة الموظفين وتوعية النزلاء والعمل المناخي، فيما تركز دورة “دبي للسياحة المستدامة” على الاستهلاك المسؤول للموارد والاقتصاد الدائري ودور الفنادق والفرق الخضراء في بناء منظومة سياحية مستدامة.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في الدائرة، إن الإطار الجديد يمثل خطوة مهمة لتطوير مفهوم الضيافة المستدامة في دبي والارتقاء بمستويات الأداء البيئي والمجتمعي، مؤكدا مواصلة التعاون مع شركاء القطاع لترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للسياحة المسؤولة.

ومنذ إطلاقها عام 2017، دربت منصة “نهج دبي” أكثر من 190 ألف شخص، وقدمت 3 ملايين ساعة تدريبية بمشاركة أكثر من 1,475 منشأة.

وكانت الدائرة أعلنت في يوليو الماضي عن 237 فندقا ضمن الدورة الثالثة من برنامج “ختم دبي للسياحة المستدامة”، بزيادة 55% مقارنة بـ153 فندقا في الدورة السابقة، مقابل 70 فندقا عند إطلاق البرنامج عام 2023