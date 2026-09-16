مصر تكتشف حصناً عسكرياً ولوحة لمرنبتاح وتسترد قناعاً ذهبياً من سويسرا

القاهرة في 16 سبتمبر /وام/أعلنت مصر أنها استردت قناعاً ذهبياً أثريا من سويسرا بالتزامن مع كشف أثري عند الحدود الغربية لدلتا النيل يتضمن حصن عسكريا ولوحة للملك مرنبتاح.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم إن السفارة المصرية في برن استردت القناع الذهبي بالتنسيق مع السلطات السويسرية في إطار التعاون بين البلدين لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

في غضون ذلك أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم اكتشاف مجموعة من المنشآت واللقى الأثرية المهمة داخل أحد الحصون العسكرية التي أقيمت على الحدود الغربية لدلتا النيل خلال عصر الدولة الحديثة، من بينها مجمع سكني ومخازن للغلال وأفران ودفنة تكريمية لحصان يرجح ارتباطه بالنشاط العسكري، إلى جانب جزء من لوحة تحمل نصا بالخط الهيراطيقي للملك مرنبتاح.

قر/زي