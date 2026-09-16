شرطة الشّارقة والمركز التّربوي للّغة العربيّة يتعاونان معرفيّا ولّغويّا

الشارقة في 16 سبتمبر /وام/ وقّعت القيادة العامة لشرطة الشّارقة، اليوم، مذكّرة تفاهم مع المركز التّربوي للّغة العربيّة لدول الخليج بالشّارقة، بهدف تعزيز التّعاون والتّبادل المعرفي وتطوير المهارات اللّغويّة والكتابيّة للعاملين بما يدعم جودة الممارسات المهنيّة والمخرجات المؤسّسيّة ويعزز التّكامل في المجالات المعرفيّة والتّربويّة.

وقّع المذكّرةَ عن القيادة العامة لشرطة الشّارقة، العميد فيصل بن نصار، المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، وعن المركز التّربوي للّغة العربيّة لدول الخليج بالشّارقة الدّكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز بحضور العميد الدّكتور طارق المدفع، نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد الدّكتور محمد بطي الهاجري، مدير إدارة الإعلام الأمني، والعقيد الدكتور معمر حمد المزيني، نائب مدير إدارة دعم اتّخاذ القرار.

وأكّد العميد فيصل بن نصار، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص شرطة الشّارقة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العلميّة والمعرفيّة المتخصّصة والاستفادة من خبراتها في تطوير قدرات الكوادر الشرطية مشيرًا إلى أن التّعاون مع المركز يسهم في تعزيز جودة الكتابة المؤسّسيّة والارتقاء بالمحتوى المعرفي والإصدارات بما يدعم منظومة العمل المؤسسي ويواكب توجهات القيادة نحو الاستثمار المستدام في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة التّعلم والتّطوير المستمر.

وتتضمن مذكرة التّفاهم تعزيز التّعاون في مجال التّدقيق اللّغوي للدراسات والإصدارات العلمية وفقًا لمناهج البحث العلمي وتبادل المعارف والإصدارات والخبرات في المجالات اللّغوية والتّربوية والمجتمعية وتنفيذ البرامج التّدريبيّة والندوات والمحاضرات المشتركة إلى جانب تطوير مهارات العاملين في القيادة في مجال الكتابة الإدارية وإعداد المراسلات والتقارير الأمنية.