مستثمرون ورواد أعمال يناقشون متطلبات المرونة الاقتصادية في "الشارقة للاستثمار 2026"

الشارقة في 16 سبتمبر /وام/ ينظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، النسخة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء وصنّاع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار وسبل بناء شركات واقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.

ويستضيف "منتدى الشارقة للاستثمار" الذي يعقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، رائد الأعمال والمستثمر البريطاني سايمون سكويب، ورائد الأعمال ومطوّر الذكاء الاصطناعي الهندي فارون مايا، بهدف ربط مجتمع الأعمال في الشارقة بأبرز التجارب والأفكار العالمية وتقديم خلاصة خبراتهما في تأسيس الشركات والاستثمار والابتكار التقني لجمهور المنتدى.

ويشارك سايمون سكويب، في جلسة "الازدهار في عصر التحولات المستمرة" التي تستكشف كيف أصبحت القدرة على التكيف عاملاً أساسياً في تنافسية الشركات ونموها في وقت يرى فيه 87% من قادة الشركات أن التقلبات والاضطرابات يمكن أن تشكل فرصة لتحقيق ميزة تنافسية وفقاً لاستطلاع بي دبليو سي (PwC) لعام 2026.

ويقدم فارون مايا، كلمة رئيسية حول تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأعمال والاستثمار تستعرض التحولات التي تُحدثها هذه التقنيات في طرق تأسيس الشركات وتطويرها في وقت يتوقع فيه 86% من أصحاب العمل أن تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات تحولاً في أعمالهم بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة "منتدى الشارقة للاستثمار" إن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي تتطلب من المستثمرين وقادة الأعمال أن يكونوا قادرين على قراءة المتغيرات مبكراً ومراجعة نماذج أعمالهم والتحرك نحو الفرص الجديدة بمرونة وسرعة.

واضاف أن قائمة المتحدثين في دورة هذا العام تعكس هذا التوجه؛ إذ تجمع خبرات دولية في تأسيس الشركات والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار بما يتيح لمجتمع الأعمال الاطلاع على رؤى عملية تساعده على مواكبة التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار.

ويجمع المنتدى نخبة من الخبرات العالمية مع مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة ليضع أبرز التحولات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار ضمن نقاش مباشر يفتح المجال أمام شراكات وفرص جديدة ويعكس مكانة الإمارة مركزاً للأعمال والأفكار ذات التأثير العالمي.