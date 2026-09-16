ديوكوفيتش يعلن عودته إلى بطولة الصين المفتوحة للتنس بعد غياب 11 عاماً

أبوظبي في 16 سبتمبر /وام/ أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً في بطولات “الجراند سلام”، مشاركته في بطولة الصين المفتوحة للتنس، ليعود إلى المنافسات في بكين للمرة الأولى منذ عام 2015.

وأعرب ديوكوفيتش، عن سعادته باللعب مجدداً في المركز الوطني للتنس بالعاصمة الصينية، والذي وصفه بأنه من أفضل الملاعب في العالم، ويحمل فيه ذكريات مميزة وإنجازات كبيرة خلال مسيرته. كما وجه الشكر للجماهير الصينية على دعمها المستمر له.

وتأتي مشاركة ديوكوفيتش في بطولة الصين المفتوحة، المصنفة ضمن فئة ATP 500، بعد غياب استمر 11 عاماً، إذ كانت آخر مشاركة له في نسخة عام 2015 التي توج بلقبها، علماً بأنه أحرز لقب البطولة ست مرات خلال مشاركاته السابقة في بكين.

ويسعى النجم الصربي إلى استعادة زخمه مع انطلاق الجولة الآسيوية، بعدما ودع منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من الدور الأول، وهي نتيجة أدت إلى تراجعه في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وتقام منافسات الرجال في بطولة الصين المفتوحة، المصنفة ضمن فئة 500 نقطة خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل على ملاعب المركز الوطني للتنس في العاصمة الصينية بكين، فيما تستمر منافسات السيدات، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة حتى 11 أكتوبر.