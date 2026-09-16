شمس وبنك ويو يدعمان رواد الأعمال والشركات الناشئة

الشارقة في 16 سبتمبر / وام /وقّعت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مذكرة تفاهم مع «ويو بنك» بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهم في تبسيط رحلة تأسيس وإدارة الأعمال ودعم نموها المستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون «شمس» و«ويو للأعمال» لتسهيل وصول مجتمع «شمس» إلى مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات الشركات الحديثة بما يشمل فتح الحسابات المصرفية التجارية رقمياً وخدمات المدفوعات والتحصيل وإصدار الفواتير وإدارة الرواتب وإدارة المصروفات والحسابات متعددة العملات إلى جانب حلول التمويل وتتيح منصة «ويو للأعمال» للشركات فتح حساب مصرفي رقمياً مع إمكانية بدء العمليات المصرفية خلال ثلاثة أيام عمل وذلك وفقاً لمتطلبات البنك وإجراءات التحقق المعتمدة.

وقال راشد ساحوه مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) تمثل شراكتنا مع ويو بنك خطوة مهمة أخرى ضمن جهود شمس لتطوير تجربة متكاملة لرواد الأعمال تتجاوز مرحلة تأسيس الأعمال لتوفر لهم الأدوات والحلول التي يحتاجون إليها لإدارة مشاريعهم وتنميتها ومن خلال تعاوننا مع ويو للأعمال نسعى إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية وتمكين مجتمع شمس من إدارة احتياجاته المالية بكفاءة ومرونة أكبر بما يدعم طموحات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وقال بريتيك فاهي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ويو بنك نحن ممتنون للثقة التي أولتها لنا شمس لدعم رواد الأعمال ضمن مجتمعها ويتمثل دورنا في جعل الخدمات المصرفية أمراً أقل تعقيداً بالنسبة لأصحاب الأعمال بدءاً من سرعة فتح الحسابات ووصولاً إلى إدارة المدفوعات والرواتب والفواتير مع نمو أعمالهم.

وتوفر منصة «ويو للأعمال» مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية المصممة لدعم الشركات خلال مختلف مراحل نموها كما تتيح المنصة إمكانية الوصول متعدد المستخدمين مع تحديد الصلاحيات وفقاً للأدوار بما يمكّن الشركات من تفويض المسؤوليات الإدارية وإدارة عملياتها المالية بمرونة أكبر.

وتأتي هذه الشراكة في إطار نهج «شمس» الهادف إلى تطوير شراكات استراتيجية توفر قيمة ملموسة لمجتمعها وتمنح رواد الأعمال منظومة متكاملة من الخدمات والفرص التي تساعدهم على تأسيس أعمالهم وتطويرها وتعزيز نموها.

ومن خلال هذا التعاون تؤكد «شمس» التزامها بتطوير بيئة أعمال محفزة للابتكار والنمو وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي.

بتل