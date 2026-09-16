البطولة التنشيطية الثانية لرياضة الطفولة المبكرة تنطلق 19 سبتمبر بالشارقة

الشارقة في 16 سبتمبر / وام /تنظّم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 19 سبتمبر الجاري البطولة التنشيطية الثانية ضمن مبادرة رياضة الطفولة المبكرة المخصصة للأطفال من 4 إلى 7 سنوات والتي تعتمد رياضة الجمباز كمدخل تأسيسي لتطوير المهارات الحركية الأساسية وذلك في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

وتشكّل البطولة محطة تطبيقية ضمن مسار المبادرة تتيح للمشاركات تقديم ما اكتسبنه خلال التدريبات المنتظمة من مهارات في الجمباز ومتابعة تطورهن في جوانب مثل التوازن والتناسق والتحكم بالحركة والتركيز ضمن تجربة تختلف عن بيئة التدريب اليومية وتمنحهن فرصة لخوض أجواء جديدة أثناء الأداء بما يعزز ثقتهن وتفاعلهن الإيجابي مع الرياضة بعيدًا عن اختزال التجربة في النتائج والمراكز.

وتعد مبادرة رياضة الطفولة المبكرة أحد المشاريع التطويرية التي تنفذها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لبناء قاعدة رياضية تبدأ من السنوات الأولى من خلال برنامج متخصص في رياضة الجمباز يراعي الاحتياجات البدنية والحركية والإدراكية للأطفال ويعتمد على التدرج في اكتساب المهارات ضمن بيئة آمنة ومحفزة تجمع بين الحركة والتعلم والمرح.

وقالت شيخة الخاطري رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن البطولة الثانية تمثل امتدادًا طبيعيًا للعمل الذي يجري خلال الحصص التدريبية و ننظر إلى البطولة التنشيطية كجزء من التجربة التعليمية والتدريبية للطفلة وليس كحدث تنافسي منفصل فهي تمنحنا فرصة لرؤية ما اكتسبته المشاركات خلال الفترة الماضية في بيئة مختلفة عن التدريب اليومي وفي الوقت نفسه تمنح الطفلة فرصة لتجربة مهاراتها بثقة والاستمتاع بما استطاعت تطويره.

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