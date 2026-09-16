مشاركون في "جيسك جلوبال 2026": دعم الكفاءات الوطنية يعزز الأمن السيبراني

دبي في 16 سبتمبر /وام/ أكد مشاركون في معرض "جيسك جلوبال 2026" أهمية المعرض في دعم الابتكار وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، مشيرين إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية ومواكبة التطورات التقنية.

كما أكدوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية دعم الشركات الإماراتية وتأهيل الكوادر الوطنية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز الأمن السيبراني.

وقال عبدالله حمد سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هيكسابرايم تكنولوجي"، إن مشاركة الشركة في "جيسك جلوبال" تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الطموحة في الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال أمن المعلومات، لافتا إلى أن مواكبة التشريعات الوطنية الاستباقية للتطورات المتسارعة، ومنها حوكمة الذكاء الاصطناعي وتشغيل أنظمة أمن المعلومات، تمكّن الشركة من أداء دورها بكفاءة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وأشار إلى أن "هيكسابرايم"، التي تأسست بأيادٍ إماراتية، تتحمل مسؤولية وطنية تتمثل في توفير الحلول السيبرانية المتقدمة، وحماية الأصول الرقمية، وتعزيز السيادة السيبرانية للدولة، موضحا أن الشركة تحرص كذلك على تدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية من طلبة الجامعات، بالتعاون مع الجهات التعليمية، وإعداد جيل وطني قادر على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال الدكتور حاتم التميمي، أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر والمعلومات، في كليات التقنية العليا: "توفر مشاركتنا في معرض "جيسيك جلوبال 2026" فرصة مهمة لطلبتنا لاستعراض قدرتهم على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول مبتكرة تعالج تحديات واقعية، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث تتيح هذه المشاركة للطلبة عرض ابتكاراتهم أمام الخبراء والمؤسسات المتخصصة، والتفاعل المباشر مع صناع القرار. وتكمن أهمية هذه التجارب في كونها تربط ما يتعلمه الطلبة داخل قاعات الدراسة بالتحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات والقطاعات المختلفة، وتمنحهم فهماً أعمق لاحتياجات سوق العمل، وهو ما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على المساهمة في تطوير حلول تقنية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات".

بدوره، قال حمد عبدالله الملا، تنفيذي أول فحص ثغرات سيبرانية في إدارة خدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن تحدي دبي السيبراني يعكس الاهتمام المستمر بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها في المجالات السيبرانية المتخصصة، ويتيح الفرصة أمام الكفاءات الإماراتية لصقل مهاراتها واكتساب خبرات عملية في مجالات تقنية متقدمة.

وأضاف: "لا تبدأ رحلة المشاركين مع يوم المنافسة، بل تسبقها مرحلة إعداد متكاملة، حيث وفر المركز قبل انطلاق التحدي بشهر برنامجاً تدريبياً متخصصاً لرفع جاهزية المتنافسين وصقل قدراتهم، بما يحقق أثراً يتجاوز المنافسة إلى بناء خبرات يمكن توظيفها في بيئة العمل".

وقال سام طيان، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في "إيلوميو": "في وقت يتسارع فيه تبنّي الذكاء الاصطناعي وتتغير معه طبيعة المخاطر السيبرانية، لم يعد السؤال المطروح أمام المؤسسات هو كيفية منع الهجمات فحسب، بل كيف تضمن قدرتها على مواصلة أعمالها في حال وقوعها. ومن هنا تأتي أهمية النقاشات التي يشهدها معرض "جيسيك جلوبال 2026".

وأضاف: "رسّخ "جيسيك" مكانته كأحد أبرز تجمعات الأمن السيبراني في المنطقة، ومنصة تجمع قادة القطاع والخبراء لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل المشهد الرقمي. ومع تسارع وتيرة تبنّي المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وصولاً إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، تظهر روابط وهويات ومسارات جديدة يمكن أن تستغلها الهجمات السيبرانية داخل بيئات المؤسسات. وفي المقابل، يستفيد المهاجمون من الذكاء الاصطناعي للتحرك بسرعة أكبر وتنفيذ هجمات على نطاق أوسع. وتعيد هذه التطورات مجتمعة تعريف طبيعة المخاطر السيبرانية وكيفية نشوئها وإدارتها".

وأكد أن دولة الإمارات تبرز كبيئة مهمة لهذا النقاش، في ظل ما تشهده من تسارع في التحول الرقمي، إلى جانب تركيزها على تعزيز المرونة السيبرانية، ودعم منظومة الأمن الرقمي في الدولة، وتحولها إلى نهج يضع المرونة في صدارة الأولويات، ويمتد من منع الهجمات إلى القدرة على احتوائها والحد من آثارها والحفاظ على استمرارية العمليات الأساسية عند حدوث اختراق.

ولفت إلى أن نهج "الثقة الصفرية" وقدرات احتواء التهديدات يكتسب أهمية متزايدة، لافتا إلى أن المؤسسات تحتاج إلى رؤية واضحة لما هو متصل ببيئاتها، وضوابط تحدد كيفية تواصل الأنظمة مع بعضها البعض، وقدرة على احتواء الاختراقات قبل أن تتسع نطاقاتها وتتفاقم تداعياتها.

وقال أليكسي لوكاتسكي، الرئيس التنفيذي للتواصل التقني في شركة "بوزيتف تكنولوجيز": "يجسّد حضورنا في "جيسيك 2026" التزامنا بدفع عجلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني وتعزيز السيادة التكنولوجية على مستوى المنطقة. فمن استعراض قدراتنا في أبحاث أمن العتاد من خلال "Positive Labs"، إلى مشاركة أحدث الرؤى حول مشهد التهديدات السيبرانية في منطقة الخليج، نتطلع إلى التواصل مع الجهات الفاعلة في القطاع والإسهام في بناء مستقبل رقمي أكثر أماناً".