مسابقة الشيخة هند للقرآن تتلقى 2600 طلب بزيادة 58%

دبي في 17 سبتمبر/وام/ اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، إحدى مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مرحلة التسجيل في دورتها السابعة والعشرين، باستقبال أكثر من 2,600 طلب تسجيل من مختلف إمارات الدولة، بزيادة تقارب 58% مقارنة بالدورة السابقة التي استقطبت أكثر من 1,600 مشارك.

وشهدت الدورة الحالية تقارباً في أعداد المشاركين من الذكور والإناث، حيث شكلت الإناث نحو 52% من إجمالي المسجلين، مقابل 48% للذكور، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الجنسيات بأكثر من 1,900 مسجل، تلتها جمهورية مصر العربية بنحو 180 مسجلًا، ثم جمهورية الهند بنحو 90 مسجلًا، إلى جانب مشاركين من الجمهورية العربية السورية وجمهورية باكستان الإسلامية، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تستقطبه المسابقة واتساع نطاق المشاركة فيها.

وعلى مستوى إمارات الدولة، جاءت دبي في صدارة أعداد المسجلين بنحو 800 مشارك، تلتها الشارقة بنحو 700 مشارك، ثم أبوظبي بأكثر من 600 مشارك، إلى جانب مشاركين من بقية إمارات الدولة.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن الإقبال على التسجيل في الدورة الحالية يعكس اتساع نطاق المشاركة في المسابقة، وقال إن تجاوز عدد المسجلين 2,600 مشارك، بزيادة تقارب 58% عن الدورة السابقة، يؤكد تنامي حضور المسابقة وثقة المجتمع بها، وقدرتها على الوصول إلى فئات أوسع وتحفيز المزيد من أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله وتلاوته.

وأضاف أن هذا النمو يعكس اتساع نطاق رسالة المسابقة في خدمة كتاب الله وتشجيع أفراد المجتمع على الارتباط بالقرآن الكريم، مشيراً إلى مواصلة العمل على تطوير فروعها وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، ومن بينها الحفّاظ والقراء وأصحاب الأصوات المتميزة، إلى جانب إتاحة مسارات تناسب المسلمين الجدد.

وأوضح أن تنوع المشاركين من حيث الجنسيات والفئات، وانتشار المشاركة على مستوى إمارات الدولة، يؤكدان اتساع نطاق المسابقة، مشيراً إلى أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تواصل تطوير مسابقاتها وبرامجها القرآنية بما يسهم في اكتشاف المواهب والطاقات ورعايتها، وتعزيز حضور القرآن الكريم وقيمه في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.