معرض التخصصات الجامعي يدشن "مقياس" لتقييم مهارات الطالب

الشارقة في 17 سبتمبر / وام /تنظم "مكتبات الشارقة" خلال الفترة من 21 حتى 29 من سبتمبر الجاري النسخة الثامنة من "معرض التخصصات الجامعي" التي تقام في مقر "هيئة الشارقة للكتاب" تحت شعار "ممر المستقبل.. حيث يلتقي الطموح بالإنجاز" .

ويتيح المعرض للطلبة وأولياء الأمور التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية والتعرف إلى البرامج الدراسية ومتطلبات القبول والمنح والحياة الجامعية إلى جانب تجربة اختبار "مقياس" التفاعلي لاستكشاف المهارات والاهتمامات وما يتقاطع معها من تخصصات ومسارات مهنية والاستفادة من 36 جلسة وورشة ضمن مساري "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" ويخصص المعرض يومي 21 و22 سبتمبر للطالبات و23 و24 سبتمبر للطلاب فيما يستقبل يومي 28 و29 سبتمبر طلبة المدارس الأجنبية من الذكور والإناث.

وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة :نريد أن يغادر الطالب المعرض وهو يعرف عن نفسه وخياراته أكثر مما كان يعرفه عند دخوله فاختيار التخصص قرار يحتاج إلى معرفة بالذات بقدر ما يحتاج إلى معرفة بالجامعة ومن هنا تجمع مكتبات الشارقة العامة في مكان واحد الجامعات والخبراء والأدوات ومصادر المعرفة لتساعد الطلبة على طرح الأسئلة الصحيحة وفهم ما يناسب قدراتهم وطموحاتهم وبناء خياراتهم على معرفة واضحة وهذا الدور يعبر عن مفهومنا للمكتبة بوصفها مساحة ترافق أفراد المجتمع بالمعرفة في القرارات والمراحل التي تصنع مستقبلهم.

وتشهد الدورة الثامنة تدشين اختبار "مقياس" وهو اختبار تفاعلي عبر شاشات مخصصة لتقييم مجموعة من مهارات الطالب الحالية مثل الإبداع و المرونة و التفكير النقدي والتعامل مع الآخرين كما يتناول المهارات التي يمكن أن يطورها وفق التخصص الذي يفكر في اختياره ومنها البحث العلمي والكتابة الأكاديمية والتواصل واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وبناءً على الإجابات يقدم الاختبار مقترحات حول تخصصات ومسارات مهنية تتقاطع مع اهتمامات الطالب وطموحاته.

يقدم المعرض 36 جلسة وورشة عمل موزعة على مسارين جديدين هما "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" بواقع ثلاث جلسات يومياً لكل مسار تضع أمام الطلبة خبرات أكاديمية ومهنية وأسئلة ترتبط بالدراسة والعمل والتحولات التي تشهدها المهن.

ويقدم "حوارات المستقبل" بصيغة تفاعلية تستلهم مفهوم "المكتبة البشرية" تجارب وخبرات واقعية في التميز المهني ومهارات المستقبل الوظيفي والمنح والقيادة والنجاح الأكاديمي بما يتيح للطلبة الاستفادة من تجارب الآخرين والتعرف عن قرب إلى محطات وقرارات أسهمت في تشكيل مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

أما "نبض التخصص" فيضع الأسئلة التي تشغل الطلبة قبل الانتقال إلى الجامعة في صلب النقاش بدءاً من اختيار التخصص وبناء المسار المهني والمنح الدراسية وصولاً إلى مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي كما يتضمن جلسات باللغة الإنجليزية تتناول النجاح ومقابلات القبول والمنح والمهارات التي يحتاج إليها الطلبة بعد المدرسة.

ويمنح المعرض الطلبة فرصة الانتقال من الاستكشاف إلى المقارنة المباشرة بين خياراتهم من خلال لقاء ممثلي الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة وطرح أسئلتهم حول البرامج والتخصصات ومتطلبات القبول والرسوم والمنح والاعتماد الأكاديمي والحياة الجامعية وفرص العمل المرتبطة بالمسارات الدراسية المختلفة.

ويجمع المعرض في دورته الثامنة 23 جامعة وجهة أكاديمية ومؤسسية تشمل: جامعة الشارقة و الجامعة الأمريكية في الشارقة و جامعة عجمان و جامعة زايد العسكرية و جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية و جامعة خليفة و جامعة كلباء و جامعة زايد و جامعة حمدان بن محمد الذكية و جامعة الوصل و كلية فاطمة للعلوم الصحية و جامعة الفجيرة و جامعة العين و جامعة روتشستر الأمريكية للتكنولوجيا في دبي، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية و أكاديمية و شرطة دبي و أكاديمية الشارقة للنقل البحري و جامعة دبي و كليات التقنية العليا و جامعة الذيد إلى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الإمارات للطيران.

ويأتي تنظيم الدورة الثامنة بعد نمو متواصل في الإقبال على "معرض التخصصات الجامعي" إذ ارتفع عدد زواره من 683 زائراً عند انطلاقه عام 2018 إلى 6000 زائر في عام 2025 بنمو بلغ 778%.

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