شرطة دبي تنظم 14 سباق دراجات خلال 8 أشهر

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل برنامج "فعاليات الدراجات الهوائية" لهذا الموسم، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر من سبتمبر الجاري إلى أبريل 2027.

وأكدت أن الفعاليات تتضمن "تحدي شرطة دبي للترايثلون"، وسباق "فخورين بالإمارات"، و"سباق الروح الايجابية"، وفعالية "Ride with Police"، و"تحدي الدراجات الجبلية"، ودورة الألعاب الرمضانية، وسباق " فخورين بالإمارات"، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، بحضور سعادة اللواء بدران سعيد الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد عبيد مبارك الكتبي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور جاسم الملا نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومبارك أحمد بوعصيبة، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات.

وأكد الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته، موضحا أن سباقات الدراجات الهوائية من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والمجتمع، بمنح المشاركين فرصة لممارسة النشاط البدني ضمن أجواء تنافسية مميزة.

كما أشار إلى أن الفعاليات تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي والتعريف بمعالمها السياحية والثقافية، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للرياضة والسياحة.

وكشف الرائد أحمد البحر مدير ادارة التميز الرياضي في شرطة دبي، عن تنظيم النسخة الأولى لـ "تحدي شرطة دبي للترايثلون"، أكتوبر المقبل، ضمن أجندة فعاليات شرطة دبي الرياضية، مبيناً أن الحدث الذي يُقام لأول مرة في دبي حظي بثقة الاتحاد الدولي للترايثلون وتم تثبيته رسمياً ضمن أجندته العالمية.

وذكر أن تنظيم "تحدي شرطة دبي للتريثلون" استجابة للنمو المتسارع والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الرياضة عالمياً، وفي دبي على وجه الخصوص، بتطلعات كبيرة إلى تنظيم استثنائي، ووضع بصمة حقيقية، وتحقيق السبق والريادة للمنافسة بقوة على الألقاب العالمية.

وأوضح النقيب يوسف ميرزا الحمادي مدير فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، أن الفعاليات المقررة مبادرة مجتمعية رائدة من شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة النشاط البدني والتلاحم والمجتمع النابض بالحيوية والطاقة الإيجابية.

ولفت النقيب سعيد المري متسابق فريق شرطة دبي إلى أن الفعاليات التي تم تنظيمها سابقا شهدت تفاعلاً استثنائياً وإقبالاً واسعاً من الدراجين ومحبي هذه الرياضة، بنجاح مجتمعي كبير من خلال الزخم والمشاركة الفاعلة.