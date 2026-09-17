بلدية رأس الخيمة تكرم شركاءها

رأس الخيمة في 17 سبتمبر / وام / نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة حفل تكريم لعدد من الشركاء الاستراتيجيين تقديرا لجهودهم وتعاونهم الفعال مع إدارة الصحة والسلامة العامة خلال عيد الأضحى المبارك . حضر الحفل سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة.

وأعربت الدائرة عن تقديرها لجهود الشركاء ودورهم الفاعل خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدةً أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم منظومة الصحة والسلامة العامة ويعزز جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.

وفي ختام التكريم قدم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة شهادات التقدير للشركاء.