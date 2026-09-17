مركز أبوظبي للغة العربية يطلق كتاب "هنا .. لهم حكاية"

أبوظبي في 17 سبتمبر / وام / أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، كتاباً جديداً بعنوان: "هنا.. لهم حكاية"، يشمل مجموعة من القصص والتجارب الحيّة كتبت بأقلام موهوبين من أفراد المجتمع، تروي تجاربهم وأفكارهم وتوثّق جانباً من الحكايات الإنسانية التي تعكس ثراء المجتمع الإماراتي وتنوعه.

يمثّل الكتاب ثمرة مبادرة "المؤلف الناشر" المجتمعية التي أطلقها المركز العام الماضي بمناسبة "عام المجتمع" في دولة الإمارات، للاحتفاء بالمجتمع المحلي من خلال الأدب، وتعزيز ثقافة الكتابة الإبداعية لديهم، وتأصيلها بين أفراد المجتمع لتكون نمط حياة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الموهوبين من مختلف الجنسيات لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

يعكس الكتاب تنوع النسيج الاجتماعي في الإمارات، من خلال قصص تكشف اتساع أطيافه وثراء الثقافات التي يحتضنها، وعمق التلاحم المجتمعي، إذ تفاعلت مع المبادرة خلال فترة استقبال المشاركات أصوات من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، واستقبلت أكثر من 247 مشاركة من كُتّاب وكاتبات ينتمون إلى جنسيات عدة، من بينها الإمارات، ومصر، وسوريا، والسودان، والهند، والأردن، واليمن، وسلطنة عُمان، والفلبين، والجزائر، ولبنان، والعراق، والولايات المتحدة الأميركية، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبحرين، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وباكستان، وتونس، وليبيا، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوّع التجارب التي احتضنتها المبادرة.

وتولت لجنة تضم مجموعة من الخبراء مهمّة قراءة المشاركات، وتقييمها، واختيار القصص التي تضمنها الكتاب، وفقاً لمعايير ركّزت على جودة الكتابة والسرد القصصي، وقدرة النص على التعبير عن قوة المجتمع، إلى جانب التنوع الثقافي والإنساني، بما يضمن تقديم صورة متعددة للأصوات والتجارب عن الحياة في دولة الإمارات.

وتصدّرت الفئة العمرية من 33 إلى 37 عاماً قائمة الفئات الأكثر مشاركة، في مؤشر على التفاعل الواسع من الشباب مع المبادرة، وعلى حضور الكتابة بوصفها وسيلة للتعبير عن التجارب الشخصية والإنسانية، وتحويل التفاصيل اليومية والذكريات والعلاقات إلى حكايات قابلة للقراءة والاحتفاء.