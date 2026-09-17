ملتقى "مكافحة المنشطات" في الرياضة بدبي يناقش حماية صحة الرياضيين وصون نزاهم المنافسات

دبي في 17 سبتمبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومجلس دبي الرياضي، ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة تحت شعار "نحمي الرياضة...نحمي المجتمع".

أقيمت الفعاليات اليوم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد عبد الله، والعميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والدكتورة رفيعة العويس، نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعقيد عبد الله سباع، عضو مجلس الإدارة، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد، عضو مجلس الإدارة.

وأكد الشامسي، أن الملتقى يجسد المسؤولية المشتركة في حماية صحة الرياضي ومستقبله، وصون نزاهة المنافسات، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة، لاسيما أن الرياضة تعد قطاعاً عالمياً مؤثراً، ومنظومة متكاملة تتقاطع فيها الجوانب الصحية والمجتمعية، والأمنية، والتشريعية، والأخلاقية.

وقال إن مكافحة المنشطات تتطلب العمل الاستباقي بتعزيز الوعي المعرفي والوقائي، وبناء ثقافة راسخة تجعل الرياضي أكثر إدراكاً لما يدخل إلى جسده، وأكثر وعياً بمسؤوليته تجاه نفسه وفريقه ومجتمعه ورياضته، موضحا أن الوقاية تعد ركناً أساسيا في منظومة الأمن الشامل.

وقالت الدكتورة مي الجابر إن عام 2027 محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الرياضة النظيفة، لأن التحديثات الجديدة لا تمثل مجرد تعديلات على القواعد والإجراءات، وإنما تعكس تطوراً مستمراً في أساليب مكافحة المنشطات، بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية والقانونية في القطاع الرياضي، مشيرة إلى تطوير منظومة مكافحة المنشطات في الدولة بما يتماشى مع المدونة العالمية والمعايير الدولية.

ولفتت إلى أن من بين أبرز التحولات التي نشهدها هو الانتقال من التركيز على عدد الاختبارات إلى جودتها واستهدافها بناءً على المعلومات والمخاطر، منوهة إلى أهمية تحليل البيانات، وتبادل المعلومات، وتقييم المخاطر، والتعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية والجهات ذات الصلة، مع الالتزام بحماية البيانات وحقوق الرياضيين، ومواكبة التطورات العلمية، من خلال توسيع استخدام جواز السفر البيولوجي للرياضي، وتطوير تقنيات أخذ العينات.

وشهد الملتقى مشاركة الدكتورة فلريا جريمن، رئيس قسم إدارة النتائج في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، بمحاضرة شملت الجوانب القانونية والتأديبية، والاستثناءات للاستخدام العلاجي، إلى جانب مشاركة الدكتورة فيرونيكا لوجينوفا، حول التطورات العلمية والطبية في مكافحة المنشطات.