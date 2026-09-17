انطلاق مبادرة "صحتك تبدأ من سكنك" بجامعة الشارقة

الشارقة في 17 سبتمبر/وام/ انطلقت أمس مبادرة "صحتك تبدأ من سكنك"، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع جامعة الشارقة ممثلة بإدارة السكن الجامعي وقسم النشاط الرياضي بعمادة شؤون الطلاب.

تستمر المبادرة ثلاثة أشهر، وتتضمن برامج متنوعة لتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني بانتظام، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحركة والنشاط الرياضي في تعزيز الصحة وجودة الحياة.

حضر الفعاليات أحمد علي السلمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والدكتور عيد محمد كنعان، عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد الجانبان أهمية الشراكة في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.