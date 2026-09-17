عمومية "هواة الطوابع" تنتخب مجلس إدارتها للدورة المقبلة

دبي في 17 سبتمبر /وام/ عقدت جمعية الإمارات لهواة الطوابع اجتماع جمعيتها العمومية، بحضور ممثل وزارة تمكين المجتمع وممثلين عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث جرى انتخاب مجلس إدارة الجمعية للدورة المقبلة، إلى جانب عضوين جديدين لعضوية المجلس بدلاً من عضوين من المجلس السابق.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الجمعية، التي تواصل منذ ثلاثة عقود دورها في دعم وتعزيز هواية جمع الطوابع محلياً ودولياً.

ووافقت الجمعية العمومية على التقريرين الأدبي والمالي، بعد استعراض حصيلة الأنشطة والإنجازات خلال عام 2025، وما شهدته من مشاركات على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة.

واستعرض عبدالله خوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، أبرز محطات عمل الجمعية خلال عام 2025، مؤكداً حرصها على مواصلة دورها في الحفاظ على هواية جمع الطوابع وتعزيز انتشارها، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، والتعريف بالقيمة التاريخية والثقافية للطوابع.

وتناول أبرز المشاركات الدولية للجمعية خلال العام الماضي، ومن بينها معرض الأوروغواي ومعرض فيلا كوريّا الدوليان، ومعرضا تايلاند الآسيوي وسيدني، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية، من بينها معرض الشارقة للطوابع 2025، وفعالية "كنوز إماراتية مختومة بالتاريخ"، والمشاركة في فعاليات يوم البريد العالمي في أبوظبي ومعرض"إيباكس" في سنترال مول وغيرها.

وأكد خوري أن نشاط الجمعية يعكس التزامها بتطوير برامجها وتوسيع دائرة المهتمين بالهواية، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل مع الجمعيات والمؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً.

وأشار إلى فوز دولة الإمارات بحق استضافة المعرض الآسيوي للطوابع في مارس المقبل، لافتاً إلى التحضيرات الجارية لمعرض الشارقة للطوابع المقرر تنظيمه في نوفمبر المقبل، ومؤكداً أهميته في دعم الهواية وإتاحة المجال أمام الهواة والعارضين لتبادل الخبرات وعرض مقتنياتهم ومجموعاتهم.