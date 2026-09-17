موظفو كهرباء ومياه دبي يسجلون 963 ساعة تطوعية

دبي في 17 سبتمبر /وام/ سجل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 963 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها أكثر من 2.9 مليون شخص في دولة الإمارات وخارجها.

وأطلقت الهيئة خلال الفترة بين عامي 2013 والنصف الأول من العام 2026، ما مجموعه 515 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 271 ألفا و433 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95% خلال العام 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة ملتزمة بتطوير بيئة عمل محفزة للعمل المجتمعي والإنساني والتطوعي، وترسيخ ثقافة التطوع بوصفها ممارسة مجتمعية مستدامة، وذلك في إطار "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وأكد حرص الهيئة على تمكين التطوع والارتقاء بقيم الخير والعطاء والتعاون، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، إن مبادرات "كهرباء ومياه دبي" الإنسانية والمجتمعية تجسد التزامها الراسخ بأن تكون المسؤولية المجتمعية جزءاً أصيلاً من ثقافة العمل المؤسسي. وأكدت الحرص على إطلاق مبادرات نوعية تستند إلى احتياجات المجتمع، وتحقق أثراً إيجابياً ملموساً، وتتيح لموظفي الهيئة وشركائها الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

وأطلقت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، 19 مبادرة مجتمعية من أبرزها توزيع وجبات الإفطار في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، ومبادرة "حياكم" بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري لتوفير وجبات إفطار للسائحين خلال شهر رمضان المبارك بما يعكس قيم الكرم وحسن الضيافة الإماراتية.

كما أطلقت الهيئة حملة "مير الخير الرمضاني" المجتمعية بالتعاون مع الجهات الخيرية المعتمدة في دولة الإمارات لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك، ونظمت المخيم الشتوي "استعد لتنال الأجر" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتعريف المسلمين الجدد بأهمية شهر رمضان المبارك.