سوق السفر العربي 2026 يستقطب مجتمع السياحة والسفر العالمي ومشترين من 115 دولة

دبي في 17 سبتمبر /وام/ شهد معرض سوق السفر العربي لعام 2026 مشاركة واسعة وقوية من مجتمع السفر والسياحة الدولي.

فقد اجتمع أبرز صنّاع القرار من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر والكويت وعُمان والأردن وتركيا والبحرين وجنوب أفريقيا وقطر والولايات المتحدة والصين في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري.

واستقطبت الدورة الثالثة والثلاثون من المعرض مشاركين من الأسواق الإقليمية والدولية إلى دبي بمشاركة أكثر من 55 وجهة سياحية عرضت خدماتها ومنتجاتها على مدار أيام الحدث الأربعة.

وضمن حضور واسع شمل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات ومديري المشتريات والمتخصصين في هذا المجال عكست المشاركة المتنوعة في دورة هذا العام من المعرض مستويات الثقة المرتفعة في القطاع وأكدت في الوقت ذاته عن دور الحدث كمنصة مثالية جامعة لمجتمع السفر والسياحة العالمي.

وقال سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن معرض سوق السفر العربي 2026 شكل مجددا منصة عالمية مهمة جمعت نخبة من أبرز رواد قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم ...مؤكدا دور المعرض في تعزيز التواصل وبناء الشراكات واستشراف مستقبل القطاع وعكست المشاركة الواسعة من الشركاء والجهات المعنية المكانة الراسخة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية بما تتمتع به من مقومات متنوعة وبيئة آمنة وشبكة ربط عالمية وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الأسواق وأتاح المعرض فرصا مهمة لتعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاقا جديدة للتعاون إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص واعدة للنمو والابتكار في قطاع السياحة".

وأعرب سعادته عن اعتزازه بالمشاركة في دورة ناجحة وجديدة من معرض سوق السفر العربي والتي أتاحت فرصة مواصلة الحوار والتواصل مع الشركاء واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وقال :" نتطلع إلى البناء على هذه الشراكات وتعزيزها بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة الدولية ودعم النمو المستدام للقطاع وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل في ضوء الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وبما ينسجم مع مستهدفات اجندة دبي D33".

من جهتها قالت دانييل كورتيس المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة إن سوق السفر العربي 2026 شهد مشاركة قوية كالمعتاد من مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط ..معربا عن سعادته بالحضور المميز من الأسواق الدولية حيث استضاف الحدث سلسلة من الإعلانات المهمة من جانب قادة القطاعين الحكومي والخاص فيما تضاعفت المساحة المخصصة للتكنولوجيا مع انطلاق فعالية "ترافيل تك" المعرض المصاحب للحدث للمرة الأولى في تاريخ الحدث".

وشكل سوق السفر العربي 2026 منصة حيوية لإطلاق مجموعة واسعة من الإعلانات والاتفاقيات الهامة التي شملت قطاعات الطيران والسكك الحديدية والضيافة والتكنولوجيا وغيرها.

وشهد الحدث إطلاق حملة "زوروا الإمارات" /Visit UAE/ أول علامة سياحية وطنية موحّدة للدولة المضيفة والتي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة واحدة ومتكاملة.

كما شهد المعرض هذا العام الكشف عن مبادرة "جولة الإمارات الكبرى" /UAE Grand Tour/ وهي منصة إلكترونية تتيح للزوار فرصة خوض رحلة متواصلة عبر الإمارات السبع ضمن مسار واحد متكامل.

ووقعت طيران الإمارات 11 مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 مما عزز روابطها مع سبع وجهات إقليمية وعالمية ودعم الشراكات في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات والباقات وتجارب المسافرين وغيرها.

وكشفت مجموعة روتانا عن المرحلة المقبلة من استراتيجيتها للتوسع الإقليمي خلال سوق السفر العربي 2026 مع محفظة تضم 40 فندقاً قيد التطوير وأكثر من 8,300 غرفة فندقية و يقع عشرة من هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية ما يسلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة إلى مجموعة الضيافة العملاقة.

ووقعت الاتحاد للطيران والاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 لاستكشاف سبل إنشاء تجربة سفر سلسة تجمع بين النقل الجوي والبري في دولة الإمارات العربية المتحدة لربط الزوار والمقيمين بوجهات في جميع أنحاء الدولة..وبموجب هذه الاتفاقية ستتعاون المؤسستان لتبسيط السفر وتعزيز مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية لدولة الإمارات.

واستعرضت شركتا ماستركارد وتريب دوت كوم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 تجارب حجز مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي "تريب جيني" /TripGenie./

وتم تصميم هذه المنصة التي طُوّرت بالتعاون مع شركة "نتوورك إنترناشونال" لإحداث نقلة نوعية في كيفية بحث المستهلكين عن السفر والتخطيط له ودفع تكاليفه.

وجرى الإعلان خلال الحدث عن تحالف يضم مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسما وشركة كُن القابضة لبدء تشغيل شركة طيران جديدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 سبتمبر 2026 على أن تربط مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بكل من الرياض والمدينة المنورة وجدة.

وسادت أجواء ملموسة من الثقة والتفاؤل خلال دورة هذا العام حيث اغتنم العارضون الفرص لتعزيز قوائم مبيعاتهم المرتقبة للربع الأخير.

وبدأت بالفعل الاستعدادات لدورة عام 2027 من معرض سوق السفر العربي ونحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص وشراكات وابتكارات جديدة مع المشاركين عند استقبالهم مجدداً في دبي خلال شهر مايو.

وشهدت دورة هذا العام أيضاً إطلاق الهوية المحدّثة لسوق السفر العربي والتي برزت في مختلف أرجاء الحدث.

ويعكس هذا التطور مواصلة المعرض نموه وتوسعه ليتجاوز مفهوم قاعات المعارض التقليدية ويتحول إلى منصة تمتد على مدار العام وتربط بين مختلف المجتمعات والأفكار والفرص التجارية ضمن منظومة السفر والسياحة العالمية.

ويواصل معرض سوق السفر العربي ترسيخ مكانته كأبرز فعالية دولية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع مجتمع السفر العالمي لتطوير الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة للأعمال في مختلف مجالات القطاع.

وتقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو 2027.