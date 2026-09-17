"وقاية للذكاء الاصطناعي" تستعرض في "جيسيك" حلولاً وطنية يقودها شباب إماراتي

دبي في 17 سبتمبر /وام/ تشارك شركة "وقاية للذكاء الاصطناعي" الإماراتية للمرة الأولى في معرض "جيسيك جلوبال 2026" بدبي، وتستعرض حلولها التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على فهم المخاطر السيبرانية وتحديد أولويات الحماية في وقت مبكر، إلى جانب إبراز تجربة شباب إماراتيين يسهمون في تطوير تقنيات وطنية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

واستعرض مؤسسو "وقاية للذكاء الاصطناعي" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض، رؤيتهم لدور الشباب الإماراتي في تطوير حلول وطنية تخدم مستقبل الدولة الرقمي، وتناولوا تجاربهم في الجمع بين الدراسة والبحث العلمي وريادة الأعمال، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات المؤسسات.

وقال أحمد عبدالله الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية في "وقاية"، إن الشركة تركز على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة عملية للمؤسسات، من خلال تقليل الجهد الذي تبذله فرق العمل في تقييم المخاطر السيبرانية.

وأوضح أن تحديد أولويات المخاطر يساعد المؤسسات على توجيه جهود الحماية نحو الجوانب الأكثر أهمية، واتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجات أعمالها، مشيراً إلى أن سيادة المؤسسات على بياناتها تمثل مبدأً أساسياً في تطوير حلول الشركة.

وأكد أهمية تمكين العملاء من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في بياناتهم، وقال: "نقيس نجاحنا بقدرتنا على مساعدة عملائنا في حماية استثماراتهم والتوسع بأمان، ونربط تطوير حلولنا بما يحقق لهم فائدة في أعمالهم".

وأشار إلى أن المشاركة الأولى في "جيسيك" تتيح للشركة التعريف بحلولها، والاستماع بشكل مباشر إلى احتياجات المؤسسات، إلى جانب استكشاف فرص التعاون وبناء حلول تستجيب للتحديات الفعلية التي تواجهها.

من جانبه، قال علي عمر الجابري، أحد مؤسسي الشركة وطالب الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن اهتمامه ينصب على تحويل الأبحاث في مجال الأمن السيبراني إلى حلول عملية يمكن للمؤسسات الاستفادة منها.

وأوضح أن أبحاثه تتناول المخاطر الأمنية المرتبطة بالبرمجيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، وهو مجال يتطلب مواكبة تطور التقنيات الجديدة وسرعة استخدامها، مع تطوير أساليب حماية تتناسب مع هذه التطورات.

وبيّن أن فهم الطرق التي يمكن أن تتعرض بها الأنظمة للاستهداف يساعد المؤسسات على التعرف إلى نقاط الضعف المحتملة، وتقييم خدماتها من منظور المخاطر التي قد تواجهها، مؤكداً أهمية إدماج الأمن في مراحل تطوير الأنظمة منذ البداية.

وأضاف: "أتطلع إلى أن يجد الباحثون الشباب في الشركات الوطنية مجالاً لتوظيف تخصصاتهم، وأن تسهم خبراتهم في تمكين مؤسسات الدولة من تطوير خدمات جديدة بثقة أكبر".

وفي السياق ذاته، قال عبدالله أحمد العبيدلي، أحد مؤسسي "وقاية للذكاء الاصطناعي" وطالب الماجستير في تعلم الآلة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن دراسته لعلم البيانات في جامعة بنسلفانيا ستيت، ثم مواصلة دراساته العليا، شكلتا أساساً لمسيرته الأكاديمية والمهنية في هذا المجال.

وأوضح أن اهتمامه بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ينطلق من احتياجات المؤسسات والمجتمع، مشدداً على أن تحديد المشكلة التي تستحق الحل يجب أن يسبق اختيار التقنية المناسبة لمعالجتها.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تمنح الشباب فرصة لتحمل مسؤولية تتجاوز تقديم الأفكار، لتشمل تطويرها وفهم متطلبات تطبيقها، بما يتيح لهم المشاركة في بناء شركات وطنية متخصصة وتقديم حلول تستجيب لتحديات حقيقية.

وأضاف: "طموحي أن نبني تقنيات إماراتية تعالج تحديات حقيقية، وأن نرسخ دور الكفاءات الوطنية في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني".

بدوره، قال خليفة غريب جمعة، الطالب في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمتدرب في شركة "وقاية"، إن فترة التدريب أتاحت له فرصة تطبيق ما يتعلمه في الجامعة ضمن بيئة عمل حقيقية، والتعرف إلى طبيعة المهام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأوضح أن مشاركته في "جيسيك" كانت من أبرز تجاربه خلال فترة التدريب، لما أتاحه المعرض من فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات ومشاهدة تطبيقاتها عن قرب، إلى جانب التواصل مع خبراء ومختصين ورواد أعمال في القطاع.

وأشار إلى أن العمل مع فريق الشركة أسهم في تطوير مهاراته في التعاون وحل المشكلات، ومنحه فرصة للتعامل مع تحديات عملية، فيما ساعده التواصل مع المشاركين في المعرض على فهم احتياجات السوق بصورة أعمق والتعرف إلى المهارات والخبرات التي يحتاج إلى تطويرها في مسيرته المهنية.

وأعرب فريق "وقاية للذكاء الاصطناعي" عن شكره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على اهتمامها بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار، كما ثمّن دور مجلس الأمن السيبراني في إتاحة الفرص أمام الشركات الناشئة ودعم مشاركتها في الفعاليات المتخصصة.

وأكد الفريق أن مثل هذه الفرص تمنح الطلبة مساحة للتعلم واكتساب الخبرة والمشاركة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزز إسهام الكفاءات الوطنية في تطوير حلول تقنية تخدم دولة الإمارات ومستقبلها.