ولي عهد رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة سيف سلطان عبدالله بالشر الخاطري

رأس الخيمة في 17 سبتمبر/ وام/ قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف سلطان عبدالله بالشر الخاطري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الساعدي برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.